即時港聞

貿發局前助理經理涉向男友人泄招標資料　兩人准保釋候訊 (10:32)

時任香港貿發局女助理經理涉在2018至2019年間，向男友人泄露招標機密資料，助他獲判授涉款逾230萬元的項目。二人遭廉署控告各1項控罪，案件今（29日）在東區裁判法院提訊。署理主任裁判官張志偉將案件押後至10月31日提訊，供控辯雙方作控罪商討。兩被告獲准續以各10萬元保釋候審，其間不得接觸證人及離開香港。

首被告梁瑞盈（38歲），時任貿發局系統及內容發展助理業務經理，被控1項公職人員行為失當；次被告周恒業（39歲），為AF Trinity Technologies Limited（ATTL）董事兼股東，被控1項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪。

控罪指，梁於2018年12月至2019年3月期間，在擔任其公職期間或與其公職有關的情况下，沒有合理辯解或理由而蓄意作出失當行為，以便利ATTL獲判授該項目，包括向周恒業泄露項目的招標機密資料、在招標期間協助周草擬和編製ATTL的技術建議書及協助預備ATTL的口頭簡報、向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作分判予另一間公司等。

周的控罪則指，他涉於2018年12月20日至2019年3月28日期間，在香港協助、教唆、慫使或促使公職人員梁瑞盈，作出上述的失當行為。

