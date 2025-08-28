明報新聞網
即時港聞

慢病共治計劃下周一起調整共付額　整體上調幅度為3.1% (22:12)

醫務衞生局表示，「慢性疾病共同治理先導計劃」下星期一（1日）起將按既定機制調整的篩查及治療階段診症共付額，其中89個服務點的共付額會上調，治療階段診症共付額於來年的上調幅度為3.1%。

醫衛局表示，家庭醫生可自行釐定篩查階段診症共付額（不多於120元）和治療階段診症共付額，並可按既定機制每年調整一次。現時參與計劃的971個服務點中，有874個（即90%）的共付額維持不變，有8個服務點的共付額會下調（下調幅度由30至150元不等，中位數為75元），而餘下的89個服務點的共付額會上調（上調幅度由20至300元不等，中位數為50元）。

就治療階段而言，9月1日調整共付額後與現時比較，仍然維持約六成半服務點，收取政府建議的150元或以下的診症共付額（617個服務點），共付額的中位數亦繼續維持在150元。

醫務衞生局表示，分別由下月和明年年初開始，陸續以專函邀請合適的普通科門診，和現時門診協作計劃參加者參加「慢病共治計劃」。所有選擇參加「慢病共治計劃」的病人，共付額及服務安排與其他「慢病共治計劃」參加者一致。當局稱，「慢病共治計劃」服務較門診協作計劃更全面，計劃預計於2028年結束，計劃辦事處會與參與醫生保持溝通，及與病人個別跟進後續選擇。

慢病共同治理計劃截至今年8月20日，超過9萬人已完成篩查，其中約四成被診斷為血糖偏高、或患有糖尿病、高血壓或高血脂，有3萬6千人已進入治療階段。至於門診協作計劃，目前有接近五萬名參加者，主要為糖尿病和高血壓患者。兩者費用方面，門診協作計劃病人每次就診只須繳付普通科門診服務的收費50元，而慢病共同治理計劃，則需要視乎醫生所列出的共付額。

林哲玄：只有2成醫生參與慢病計劃  需再鼓勵醫生參與

醫衛界立法會議員林哲玄表示，門診協作計劃病人轉至慢病計劃後，共付額可能對帶來一定負擔，但認為當中價錢可再作商討及調整。他表示，本港家庭醫生數目為數不少，但早前調查顯示只有兩成醫生參與慢病計劃，認為需要再作鼓勵醫生參與。

林表示不少專科門診病人因普通科門診額滿未能轉診，認同應將病人分流至家庭醫生。他表示相信醫管局病人到家庭醫生就後，覆診次數減少反而可節省公共開支，但由於新症病人會再進入普通科、以及專科門診，相信短期難以看到財政上有很大影響。

