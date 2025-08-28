民建聯倡抗戰史蹟融入「紅色旅遊」 設6路線促進年輕人對國家歷史認同 (20:41)

民建聯立法會議員陳勇建議推出6條「紅色旅遊」路線，如西貢抗戰紀念之旅、大灣區東江水供港設施導賞團等。他指透過愛國主義教育特色旅遊，能讓香港市民尤其是年輕人了解香港在中國革命史中的角色，促進對國家歷史的認同。香港愛國主義教育特色旅遊不僅是歷史的回顧，在傳承革命精神與愛國主義教育中起作用，有助促進文化傳承、增強市民國家認同感及推動旅遊經濟。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，香港愛國主義教育特色旅遊景點的歷史保育和教育工作，傳承着先輩保家衛國、守護香港的優良傳統，抗戰紀念遺址和設施表達了對英烈的致敬，他建議設立一個抗戰歷史檔案網站，令市民明白和平來之不易，從而增強守護國家、守護香港的信念，積極融入國家的發展大局。民建聯又建議擴充抗戰及海防博物館、鼓勵中小學生做導賞義工。

民建聯立法會議員郭玲麗認為，政府可加強開發和提供愛國主義教育教材和資源套，供學校和教師在課堂授課或籌辦本地研學團作參考使用。她又指，應加大提升現職教師的培訓，他們作為教育第一線的重要橋樑，透過愛國主義教育實地考察和專業進修，從而能夠將所學轉化為創新教學內容，促使更有效引導學生認識國家歷史和培養愛國情懷。

她續說，我們應鼓勵中小學生參與義務導賞工作，例如在週末前往歷史景點，向遊客及市民講解相關歷史背景和抗戰歷程，從而深化自身對愛國主義教育的認識，並推動社會大眾銘記歷史和珍愛和平。

