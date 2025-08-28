明報新聞網
即時港聞

政府完成跨部門反恐演習　李家超稱特意安排直播提升公眾參與度 (18:19)

跨部門反恐專責組今（28日）於啟德郵輪碼頭完成代號為「勇光」的大型跨部門反恐演習，為「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習。特首李家超表示，香港作為國際城市，雖整體安全穩定，但國際恐襲及本土恐怖主義威脅不容忽視。政府須加強對不同形式恐怖襲擊的協調及應對能力。

演習模擬恐怖分子企圖乘搭郵輪到香港發動襲擊，於郵輪碼頭大堂展開刀襲及槍擊，其同黨隨後挾持一艘客船，並與警方於船上爆發槍戰。是次演習共約500名人員參與，包括保安局及反恐專責組成員部門、海事處、政府化驗所及醫院管理局等。政府今次特意安排電視及網上直播，讓市民收看現場實況；同時，邀請近200名來自多個不同界別和年齡層的社區和青少年團體義務參與，以提高反恐意識。李家超形容，直播做法有效提升公眾參與度，政府須檢討是次安排，並在下一階段改善。

李家超於演習期間在政府緊急事故監察及支援中心監察現場情况，他透過facebook表示，香港是高度開放和國際城市，暢通無阻的人流、物流和資金流或令恐怖份子以香港作為目標，政府必須時刻維持高度應對能力，讓市民安心。他又說，恐襲的破壞力會隨科技進步而增加，反恐必須加強提升科技應用，確保能以更先進高階的科技應對，反恐專責組會就是次演習進行詳細檢討，並向保安局長匯報總結經驗，持續提升政府反恐應變能力。
 

 

相關字詞﹕反恐演習 保安局 反恐專責組

