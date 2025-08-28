戶戶送外賣員一度反被索16萬訟費　雙方和解　事主：如釋重負 (17:51)

申索人為梅慶活，被告為Deliveroo Hong Kong Limited。據申索書，梅的申索總金額為157,662.56元，當中包括就有薪年假、有薪假期、2020年3月7日至今年4月6日的遣散費而作出的申索。

案件本月11日提訊時，被告方要求梅支付約16.1萬元訟費，原因是公司清盤，若梅不支付訟費，本案費用就須由債權人支付。審裁官黃敏妮當時回應指「法庭覺得有啲匪夷所思」。梅則表示「我一定冇辦法支付」、「（戶戶送）畀啲良知、血性、人性，唔好亂向打工仔收錢」。

在今日的提訊前，被告方與梅達成和解協議。根據和解協議，梅即時撤回申索，而且雙方同意不會就本案的一切事宜向對方申索訟費。案件最終毋須開庭處理。

梅在庭外對記者說，「心情輕鬆咗好多、如釋重負」。他又指，相信被告方公司的負責人得悉審裁官直指他們的訟費申請「匪夷所思」後，他們都心中有數。梅也表示對工人的處境感到無奈，因為「工人始終都係被動嗰批」。他稱基於很多不同原因而決定撤銷案件，又指自己年紀大，又曾受工傷，其身體問題導致他後來不能長時間工作。