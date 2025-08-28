明報新聞網
即時港聞

前男警瞞債騙遮仔會5.7萬罪成　求情改口認明知故犯 (17:10)

時任警員涉2019年隱瞞曾向6間財務公司借貸逾50萬元，詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出5.7萬元貸款，他早前受審後被裁定一項欺詐罪成。辯方今（28日）求情稱，被告被捕前已向「遮仔會」還請貸款，望法庭判處非監禁式刑罰。裁判官關注，被告在求情信稱深感後悔，背景報告卻提及他因無心之失犯案，「我唔係好理解」；辯方解釋，被告現承認明知故犯，準備背景報告時或有溝通誤會。案件押後至9月9日判刑，以待索取社會服務令報告。

被告馬偉昌（47歲）今日身穿寫上「RESTART」字樣的黑色襯衣應訊。裁判官王證瑜早前裁決時指，被告於審訊中辯稱，2019年工作忙碌患感冒，草率之下漏報貸款，但他在貸款申請表簽署確認自己「健康狀况良好」，跟庭上說法有重要分歧。王官裁定被告刻意隱瞞貸款狀況，誘使「遮仔會」批出貸款，裁定他欺詐罪成，還押候判。

辯方今在西九龍裁判法院求情稱，曾任警員27年的被告，遭落案起訴後本可停職留薪，但他選擇辭職，最終因本案失去事業、宿舍和婚姻，形容他重犯機會「可算係零」。辯方又提及，本案發生後，被告再沒向「遮仔會」申請貸款，而且被告被捕前已向「遮仔會」還清貸款，冀法庭判處非監禁式刑罰。

王官提及，被告在求情信稱「真的深感後悔自己今次犯錯」，背景報告卻顯示他維持審訊時的開脫罪責說法，即出於無心之失漏報貸款。王官說，若然被告覺得自己犯下無心之失，法庭不會接納他有悔意；辯方索取指示後，確認被告承認明知故犯，稱準備背景報告時或有溝通誤會。

另外，王官關注，背景被告顯示被告因結婚、家庭開支及處理兒子的喪禮而欠債，關注是否有其他原因，令他欠債50多萬；辯方稱沒有，被告是因「債冚債」和利息導致欠債50多萬。王官聽罷求情後，把案件押後至9月9日判刑，以待索取社服令報告，同時強調開放所有判刑選項。
 

