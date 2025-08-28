公屋聯會調查指四成半受訪市民盼資助房屋附基本裝修及家電 (16:48)

公屋聯會於今年5月中旬至7月中旬，透過社交平台Facebook發佈網上問卷，了解18歲或以上人士對資助出售房屋設計的意見，共收集1069份問卷。46.3%受訪者較喜歡資助出售房屋附有基本裝修及家電，36.9%受訪者則傾向「清水房」，前者主因是可以按自己喜好進行裝修；後者主因是能夠減少額外的裝修開支。

至於政府早前表示會日後居屋項目會移除不涉及法例，同時居民認為不太需要的設施，如移除廚房灶台及室內晾衣桿。調查指，71.3%受訪者同意日後移除相關設施。另有55.8%受訪者希望增加會所設施。在更改交樓標準方面，分別有四成受訪者同意配置抽氣扇（46.6%）、升降式晾衣架（44.8%）、冷氣機（44.1%）等。

公屋聯會總幹事招國偉強調，並非要設豪宅式、宴會式會所，而是希望在公共空間可增設温習室、活動室用作聯誼等，以提升居民幸福感，相信不會對政府財政構成很大負擔，故認為值得考慮。就即將發表的《施政報告》，他又透露，目前綠表和白表申請人首期按揭成數最高分別為95%和90%，即是首期最少需付5%和10%，公屋聯會將建議綠白表需繳付的首期比例「睇齊」為5%，減輕申請人首期負擔。

