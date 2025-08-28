明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大經「類器官」測試發現一款抗體藥功效佳　冀日後參與制訂「類器官」測試標準 (16:44)

美國FDA於新冠病毒Omicron變異株流行期間，撤銷一款名為VIR-7831抗體藥臨床應用許可。港大微生物學系指，於類器官測試該款抗體時，發現其展現高度抗病毒活性，認為該抗體及同類抗體的抗病毒功效被低估，亦相信經類器官較傳統細胞系臨床前測試更反映真實人體抗體的反應，港大希望自行研發平台的類器官可以成為未來規範的標準。

藥物於人體試驗前需要進行細胞系測試、以及動物測試，不過近年興起的類器官有望取代。港大2022年發表首個呼吸道類器官，於前年進行10多項新冠病毒抗體測試，發現被美國藥監管撤銷使用的一款抗體(VIR7831)、以及同類抗體表現高度抗病毒活性。

發表類器官的港大醫學院微生物學系助理教授周婕表示，類器官構建成功率高、亦可穩定維持6至12個月，並重複使用多次。由於以往常規測試細胞可能於抗體水平上會有誤導，相信類器官綜合測試更反映真實世界人體抗體水平。

微生物學系系主任杜啟泓則表示，相信VIR7831抗體的有效性沒有當初預期般差，團隊希望未來類器官可以用作臨床前一線測試方式，不過目前尚需更多抗體株才能確認類器官的精準度。他亦指除了新冠抗體外，亦計劃以類器官測試流感、及呼吸道合胞病毒。

杜啟泓指美國藥監局已認為類器官測試較傳統測試更為準確，計劃於未來3至5年逐步取消對動物實驗強制要求。杜啟泓表示，希望未來更多世界各地團隊亦開展不同人口進行類器官研究的差別，而港大未來亦希望可參與制定類器官測試規範的標準。

相關字詞﹕港大 類器官 編輯推介

上 / 下一篇新聞