港大經「類器官」測試發現一款抗體藥功效佳　冀日後參與制訂「類器官」測試標準 (16:44)

藥物於人體試驗前需要進行細胞系測試、以及動物測試，不過近年興起的類器官有望取代。港大2022年發表首個呼吸道類器官，於前年進行10多項新冠病毒抗體測試，發現被美國藥監管撤銷使用的一款抗體(VIR7831)、以及同類抗體表現高度抗病毒活性。

發表類器官的港大醫學院微生物學系助理教授周婕表示，類器官構建成功率高、亦可穩定維持6至12個月，並重複使用多次。由於以往常規測試細胞可能於抗體水平上會有誤導，相信類器官綜合測試更反映真實世界人體抗體水平。

微生物學系系主任杜啟泓則表示，相信VIR7831抗體的有效性沒有當初預期般差，團隊希望未來類器官可以用作臨床前一線測試方式，不過目前尚需更多抗體株才能確認類器官的精準度。他亦指除了新冠抗體外，亦計劃以類器官測試流感、及呼吸道合胞病毒。

杜啟泓指美國藥監局已認為類器官測試較傳統測試更為準確，計劃於未來3至5年逐步取消對動物實驗強制要求。杜啟泓表示，希望未來更多世界各地團隊亦開展不同人口進行類器官研究的差別，而港大未來亦希望可參與制定類器官測試規範的標準。