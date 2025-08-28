明報新聞網
即時港聞

食環署引入夜視鏡頭助查冷氣機滴水　便利晚間執法　將主動洗樓巡查 (16:17)

因應冷氣機滴水問題，食環署今（28日）公布全新執法模式，包括主動以洗樓形式打擊滴水黑點；同時研發「冷氣機滴水調查系統」，以紅外線技術在夜間執法，解決以往夜間調查時的取證困難。食環署又說，以往食環人員多數於日間執法，在系統協助下，署方現可安排7成人手於夜間執法。

食環署表示，近年冷氣機滴水投訴有上升趨勢，由2022年約2.58萬宗，每年遞增至去年3.47萬宗，而冷氣機滴水問題時常發生於夏季晚上，當食環人員調查時，往往因樓宇高度及遮擋物而搜證困難。為解決上述問題，署方早前與物流及供應鏈多元技術研發中心合作，研發「冷氣機滴水調查系統」，署方指，該系統配備紅外線夜視技術鏡頭，可在低光源下識別滴水源頭，偵測高度可達120米，即約40層樓高。

食環署續指，今年食環人員會主動以洗樓形式打擊冷機滴水黑點，包括全港約300個主要黑點，包括美孚新村、北河街及油尖旺區，主因為公用排水系統泄漏。其中30個對市民滋擾較大的地點，如市民候車處，署方將增加巡查次數。署方又透露，截至今年8月，署方已處理共6200宗冷氣機滴水問題。

署方提醒，當發現滴水源頭，將向有關住戶發出妨擾事故通知，要求住戶在指定時限內解決問題，否則即違法被署方檢控。署方未來會繼續與各區議員、關愛隊及私人物管公司，透過宣傳工作宣傳冷氣機的保養知識，推動市民正視及跟進冷機滴水問題。

署方補充，目前約300多名衛生督察除處理冷氣滴水外，亦需兼顧巡查食肆、娛樂場所及調查食物中毒事件等日常工作，冷氣滴水僅屬其中一環。新系統投入後，前線人員可更快完成個案處理，騰出人手應付其他職務，整體執法效能因而提升，至8月24日已發出約5,230張「妨擾事故通知」，成功妥善處理約5,200宗冷氣機滴水個案。

署方透露，現時全港共有19部第一代及19部第二代紅外線機正式投入使用，處理個案量明顯較以往增加，另已與研發機構合作研究第三代機器，計劃加入人工智能功能，使偵測過程更自動化，期望明年可投入使用。

相關字詞﹕冷氣滴水 食環署 編輯推介

