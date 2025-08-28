明報新聞網
即時港聞

男文員接種科興疫苗5天後死亡　陪審團裁定死於自然 (15:43)

44歲男子2022年接種科興疫苗後胸口痛入院，5天後不治。死因庭陪審團今（28日）退庭商議​約2小時後，一致裁定事主死於自然，沒有作出建議。事主家屬稱，只能夠說事主「屬於不幸」，因為當時正值新冠疫情，事主的治療拖延約20小時，錯過搶救時機。

事主林嘉永生前任文員。他於2022年7月6日接種一劑科興疫苗，兩日後因胸口痛到伊利沙伯醫院急症室求診，留醫3天後在同年7月11日不治，終年44歲。死因裁判官為周至偉，由3女2男陪審員陪同審理本案。利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

綜合庭上證供，事主入院時病徵似急性冠心病，至2022年7月11日零時，事主一度心臟停頓，疑主動脈剝離，但因情况不穩無法做電腦掃描確認情况。同日醫生決定為事主做手術，但因無可用手術室，至晚上約8時才可做手術，惟事主被送到手術室外後心跳過慢及大量出血，最終不治。專家證人認為無醫學證據證明接種疫苗與事主死因有關，兩者只屬巧合。

周官今引導陪審團時稱，事發時伊院是疫情期間的指定醫院、資源緊絀，但這不是常態，而且疫情已過去，陪審團考慮建議時應注意。周官指，病理學醫生卓華及專家證人、心臟科專科醫生李樹堅的證供顯示，事主的直接死因是由主動脈夾層剝離引起的心包填塞，兩種症狀都可自然產生及致命，但事主曾接受治療，所以陪審團可考慮裁定事主死於自然、死於不幸或意外，或者死因存疑。陪審團終裁定事主死於自然，死因是心包填塞。

事主的弟弟於散庭後對記者表示，在庭上聽取醫生及專家的判斷後，只能夠說事主「屬於不幸」，家屬現已釋懷。他說「如果唔係Covid，就唔會錯過拯救，因為（事主）等咗20個鐘」。他續指，加上事主患罕見的主動脈夾層剝離，家屬「只可以接受呢個理由」。

相關字詞﹕法庭 科興

