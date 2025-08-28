精神病漢縱火自殺不成波及鄰居喪命　判無限期醫院令 (14:05)

案情指，被告馮進貴（現60歲）原本和妻兒居於新田圍邨豐圍樓一單位，自從家人遷出，被告在單位獨居多年。事發於2022年4月24日凌晨近2時，有鄰居聞到燒焦味，發現被告單位門口和客廳起火。鄰居開門逃生，惟當中28歲蕭姓事主和嫲嫲被困單位露台。消防員將兩嫲孫救出，事主留院4天後不治，死因為一氧化碳中毒，導致腦部和心臟缺氧。

被告在案發當晚被捕，警誡下承認因心情不佳，在單位牀上燃燒雜物。被告過往確診妄想症、精神分裂及抑鬱症狀，案發後他接受精神科醫生診斷，顯示妻兒離開加劇被告的輕生念頭。此外，被告擔心單位會被房署收回、在疫情期間不懂得使用「安心出行」等應用程式，導致心煩意亂和情緒低落。醫生認為被告無殺人意圖，只想燃燒物品企圖自殺。

辯方表示，被告明白且同意接受無限期醫院令。法官於判刑指，被告曾任職廚師，直至1995年因為精神問題而無法工作，他與妻兒關係亦受影響，被告長年獨居且足不出戶。法庭接納辯方說法，即案發時被告因為精神錯亂而影響判斷對與錯的能力。綜合最新兩份精神科報告，顯示被告的病識感低、在壓力下會展現多疑，且有暴力傾向。法官接納報告建議，判處被告無限期醫院令。