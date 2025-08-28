男子認強姦自閉繼女候判　官質疑事主母對女兒毫無同情 (14:08)

被告C.C.H.（現35歲）報稱鋁窗工人，控罪的事主X患自閉症及輕度智障，案發時介乎11歲至13歲。案情指，X從未見過生父，X母親和被告結婚後育有兩兒子，一家五口居於葵涌石圍角邨單位。就非禮事件，被告某日和X外出時目睹有人撞到她的胸部，她沒有反應。其後被告隔著上衣摸X胸部，稱要教她作出反應並滿足自己性慾。X回應「吓」，被告遂斥她未能保護自己。

針對強姦事件，X母2021年某日在寓所洗澡，X的胞弟在房間睡覺。被告趁機前往X房間，用陰莖插入其陰道。2023年3月某日，被告再趁妻子洗澡時走入X的房間，將陰莖插入X的私處。X曾要求被告別碰她，惟被告沒有反應，直至她大叫才停止動作。

根據案情，X母於2023年8月陪同長子到醫院，幼子在房間睡覺，被告再到X的房間強姦她。同年9月，被告兩次趁X母洗澡時強姦X，過程和之前相似。X曾要求被告離開，腳踢被告的腹部不果，惟被告重覆說「再來一次」。不久，X的班主任談及如何保護自己，X始透露性侵事件。

法官陳嘉信表示，早前收到X母撰寫的求情信，信中無提及X，只講述被告和兩名兒子，情况「令人非常擔憂」（very alarming）。惟陳官認為，若法庭索取創傷報告了解X的近况，她要再次憶述案發經過，或帶來傷害。陳官著辯方跟進，了解X母會否有其他說話。案件押後至12月19日判刑，待索取被告的精神科及心理報告。