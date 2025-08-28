明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子認強姦自閉繼女候判　官質疑事主母對女兒毫無同情 (14:08)

一名鋁窗工人疑趁妻子洗澡和兒子外出，多次強姦患自閉症及輕度智障的女兒。繼父今（28日）於高等法院承認5項強姦罪及一項非禮罪，須還押候判。法官關注，女童母親撰寫的求情信只為被告說話，隻字不提女兒的處境，「似乎亳無同情心和同理心」，法庭難以理解。法官稱量刑要考慮事件對家庭的影響，著辯方進一步陳述。

被告C.C.H.（現35歲）報稱鋁窗工人，控罪的事主X患自閉症及輕度智障，案發時介乎11歲至13歲。案情指，X從未見過生父，X母親和被告結婚後育有兩兒子，一家五口居於葵涌石圍角邨單位。就非禮事件，被告某日和X外出時目睹有人撞到她的胸部，她沒有反應。其後被告隔著上衣摸X胸部，稱要教她作出反應並滿足自己性慾。X回應「吓」，被告遂斥她未能保護自己。

針對強姦事件，X母2021年某日在寓所洗澡，X的胞弟在房間睡覺。被告趁機前往X房間，用陰莖插入其陰道。2023年3月某日，被告再趁妻子洗澡時走入X的房間，將陰莖插入X的私處。X曾要求被告別碰她，惟被告沒有反應，直至她大叫才停止動作。

根據案情，X母於2023年8月陪同長子到醫院，幼子在房間睡覺，被告再到X的房間強姦她。同年9月，被告兩次趁X母洗澡時強姦X，過程和之前相似。X曾要求被告離開，腳踢被告的腹部不果，惟被告重覆說「再來一次」。不久，X的班主任談及如何保護自己，X始透露性侵事件。

法官陳嘉信表示，早前收到X母撰寫的求情信，信中無提及X，只講述被告和兩名兒子，情况「令人非常擔憂」（very alarming）。惟陳官認為，若法庭索取創傷報告了解X的近况，她要再次憶述案發經過，或帶來傷害。陳官著辯方跟進，了解X母會否有其他說話。案件押後至12月19日判刑，待索取被告的精神科及心理報告。

相關字詞﹕法庭 強姦 編輯推介

上 / 下一篇新聞