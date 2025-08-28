黎智英案︱控辯雙方完成結案陳辭　官：適時通知裁決日子 (14:04)

案件今天（28日）在西九龍法院（借代高等法院）續審。黎智英身穿米色西裝、佩戴黑色粗框眼鏡，由4名懲教人員押入被告欄應訊。黎在被告欄坐下後曾向公眾席揮手、合十雙手和豎起拇指，以不同方式向旁聽席打招呼，一度被身旁的懲教人員示意停止。

辯方早前邀請法庭考慮，以司法認知審視辯方書面結案陳辭提及的部分事項，包括中國曾否向某些人實施制裁、美國是否跟「台灣省」維持「穩健關係」，以及美國曾否對台售武等，惟控方提出質疑。法官杜麗冰今拒絕就上述議題採取司法認知，又指中國曾否制裁某些人及美國有否對台售武，跟本案無關。

另外，杜官應控辯雙方申請，就辯方書面結案陳辭提及的部分事項屬證據抑或意見作裁斷，有關事項包括《蘋果》具影響力並引起社會共鳴、聯合國大會是否一直都有建議實施制裁，以及案中被提及的美國前駐港總領事郭明瀚的職責等。杜官認為，案中沒有證據支持上述三者。

控辯雙方今日完成口頭結案陳辭，辯方將在下周一(1日）呈交修改版本的書面結案陳辭。休庭前，辯方資深大律師彭耀鴻關注，法庭預計何時可頒布裁決，形容這是「斗膽」的問題。杜官稱：「We will inform the parties in good time.（我們將適時通知各方。）」