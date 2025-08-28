明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

廉署偕港協、馬會等成立「體育管治誠信聯盟」　辦反貪課程培訓管治專才 (11:41)

港協暨奧委會、香港公司治理公會、馬會及廉政公署成立「體育管治誠信聯盟」，以推進「賽馬會體育管治能力提升計劃」及「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」。聯盟今（28日）舉行啟動禮，宣布將開辦體育企業管治證書等課程，以提升本地體育總會的管治水平、營運能力及透明度。

聯盟在兩項計劃下，除會與廉署合作舉辦反貪課程，亦會為體總及體育組織提供個人化指導及舉辦研討會，以獲取法律、會計服務等支援，增強他們的體育管治及誠信的機制，其間每個體總將可獲最高10萬港元的資助；此外，聯盟亦會設計並管理本地的體育管治及誠信證書課程，以協助體總及體育組織的董事會成員與行政人員掌握必要的管治技能。

馬會指，兩項計劃的目標是為港協暨奧委會轄下85個體總培訓共1200名體育管治專才，加強業界現有的專業知識，並確保最佳實踐能融入各體總的營運中，以提升各體總的營運標準，讓香港在體育管治方面擔當領導的地位，以及促進體育界獲得更多可持續的投資。

文化體育及旅遊局長羅淑佩出席活動致辭指，政府對體育界，尤其體總的誠信及企業管治有期望及要求，聯盟與政府在提升體育界的管治和誠信的目標上完全一致。她又呼籲，各體總積極參與聯盟活動，利用平台全面提升管治水平。

 

相關字詞﹕體育管治誠信聯盟 馬會 廉政公署 編輯推介

上 / 下一篇新聞