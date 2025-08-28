明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

工作報告惹棄選揣測　江玉歡：僅感性之言 (12:06)

今屆立法會10月結束，立法會議員（選舉委員會）江玉歡於昨（28日）在facebook公布任內最後一份「年度工作報告」。報告序言引來下屆棄選揣測，她昨日接受本報查詢時稱至今仍未決定會否爭取連任。江玉歡今（27日）接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》時表示沒想到序言會引來各界遐想，稱序言僅為自己感性之言。江再稱自己爭取連任與否，視乎「香港市民覺得江玉歡係咪其實對香港來計有佢嘅作用」。

被問到序言中「即便不再以『立法會議員』的身分服務大家」一句的緣由時，江玉歡指人要為社會貢獻的方法不一定只有成為立法會議員，解釋稱若自己未來不再是立法會議員，亦希望在不同崗位貢獻社會。

江玉歡提到爭取連任與否，需視乎市民意願，惟江玉歡在選舉委員會界別出選，故此她亦被問到於選舉委員會或地區直選界別參選會否影響參選意願。江玉歡回應指，選舉委員會都會參考社會各界聲音，認為選舉委員和地區直選界別分別不太大。其後她亦被問到會否考慮以地區直選界別參選，以免選舉委員會的決定為她帶來包袱，江玉歡表示選舉委員會決定沒有帶來包袱，稱「唔可以下下當我哋做每一樣嘢嘅時候都諗住連任就真嘅」及「做每一樣嘅工作都係諗住目前」。

轉戰直選？江：唔係咁易

江玉歡直言「直選唔係咁容易」，指地區直選及選舉委員會界別有其不同崗位和視覺，認為於己而言，選舉委員會界別發揮會更大。

相關字詞﹕江玉歡 立法會 立法會選舉 選舉委員會 地區直選 編輯推介

上 / 下一篇新聞