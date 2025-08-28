工作報告惹棄選揣測　江玉歡：僅感性之言 (12:06)

被問到序言中「即便不再以『立法會議員』的身分服務大家」一句的緣由時，江玉歡指人要為社會貢獻的方法不一定只有成為立法會議員，解釋稱若自己未來不再是立法會議員，亦希望在不同崗位貢獻社會。

江玉歡提到爭取連任與否，需視乎市民意願，惟江玉歡在選舉委員會界別出選，故此她亦被問到於選舉委員會或地區直選界別參選會否影響參選意願。江玉歡回應指，選舉委員會都會參考社會各界聲音，認為選舉委員和地區直選界別分別不太大。其後她亦被問到會否考慮以地區直選界別參選，以免選舉委員會的決定為她帶來包袱，江玉歡表示選舉委員會決定沒有帶來包袱，稱「唔可以下下當我哋做每一樣嘢嘅時候都諗住連任就真嘅」及「做每一樣嘅工作都係諗住目前」。

轉戰直選？江：唔係咁易

江玉歡直言「直選唔係咁容易」，指地區直選及選舉委員會界別有其不同崗位和視覺，認為於己而言，選舉委員會界別發揮會更大。