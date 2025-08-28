全運會首批門票今開售　網上售票順暢　門市購票須等一小時 (12:50)

可自行揀位 暫只售部分座位

本報記者今早10時進入十五運會官方票務網站「賽事購票」頁面，發現網頁已上傳香港賽區四個競賽項目的比賽時間表。以在啟德主場館舉行的七人欖球為例，揀選「立即購買」後，可選擇11月12至14日的場次；再按「選座購買」後，頁面會提供座位表，購票人士可自行選擇座位，但記者發現網頁場內只有其中23個區可供選擇。

由於各項賽事的門票均為實名制，市民揀選座位後須填寫觀賽人的姓名、證件類型及號碼、並可選擇電子票或紙質票的方式取票，可選擇做用信用卡、支付寶或微信支付等方式付款；成功購票後，系統會發送一封電郵，內容提及「您可通過訪問官方票務網站H5端/微信小程序中的票夾查看二維碼電子票並憑此票入場。」

門市購票先填表等一小時

另外，本報記者今早分別到灣仔和旺角的中旅社線下門票指定銷售點，均有市民表示購票流程緩慢，在旺角中旅社購買3張門票的市民Marco表示，今早11時許到場購票，毋須排隊，惟花時約1小時始成功購票。他說，到場後職員會先要求填寫表格，包括需填寫中英文全名、證件號碼、聯絡電話及電子郵箱，之後再揀選座位。被問及為何需耗時約1小時購票，他相信與「可能全國網絡都做緊呢樣嘢」有關，笑言「好彩係喺有冷氣地方等」，故理解及體諒購票需時。至於灣仔中旅社，截至11時只有4名市民購票。

七欖、男籃U22由馬會冠名贊助

在香港舉行的男子籃球（22歲以下組別）及七人欖球賽均獲馬會冠名為「香港賽馬會盃」。馬會表示，屬全運會香港賽區唯一合作伙伴，並與馬會慈善信託基金審批撥款4.5億港元，撥款主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。另有兩項殘特奧賽事亦由馬會冠名，包括輪椅劍擊及乒乓球（TT11組）賽事。

馬會亦提及，已撥出5000萬人民幣，支持廣東賽區的賽事相關的官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣，以及為馬術賽事提供技術支援。