即時港聞

金華大廈倫常謀殺及企圖自殺案　事主欠債200萬元　一家五口一向和諧 (23:54)

油麻地金華大廈發生謀殺及企圖自殺案，警方初步調查，相信40歲男事主今日（27日）下午先殺害8歲兒子及3歲女兒，再用刀𠝹頸，企圖自殺。兩童經搶救後證實不治，男事主留醫救治，情況危殆。初步調查顯示，男事主因投資失利，欠債200幾萬元，最近深受債務問題困擾。據調查，涉案單位由事主一家五口及一名工人同住，除兩名死者，還有一名13歲大兒子。男事主沒有精神病記錄，該家庭一向和諧。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁指，今日下午3時15分，警方接獲一名女子報案，懷疑丈夫與子女昏迷油麻地廣東道一個住宅單位內，消防及警察到場破門入屋，發現3人平排、倒臥睡房床上，男子右頸有15厘米刀傷，他被送往伊利沙伯醫院，目前情況危殆；兩小童被送往廣華醫院，下午4時許先後被證實死亡。

由於報案人表示今日下午約1時30分曾最後聯絡其中一名死者，故警方推論案發於下午約1時30分至3時15分期間，初步相信案中男疑犯先殺害一對子女，再用刀𠝹頸，企圖自殺。

警方調查顯示，涉案兩房住宅單位約400多平方尺，疑犯及兩死者被發現時，全部反鎖睡房內，房內有一把約24厘米長生果刀及兩把𠝹刀，3刀都有血迹；屋內沒有明顯打鬥或搜掠痕迹，亦沒有特別藥物或任何遺書。經法醫初步檢驗，兩死者身上無明顯傷勢，但臉及額頭有血斑，有可能因窒息造成，詳細死因有待解剖及毒理檢驗。警方亦在單位檢走水樽及碗筷作進一步檢驗。

警方初步調查得知，男事主任職銷售員。涉案單位由事主一家五口及一名工人同住，除了兩名已離世小童，夫婦還育有一名13歲大兒子。涉案家庭沒任何家庭暴力紀錄，男事主亦無精神病紀錄，一家人關係一向良好，但男事主最近因投資失利，欠債約200萬元，受欠債問題困擾，警方正調查其犯案動機，根據事主身邊家人及朋友所講，不見他有犯案先兆。

程知仁指，本案屬悲劇，呼籲市民遇到任何問題應向親人或者朋友傾訴，或尋求專業人士、例如社工及醫護人員協助。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

 

 

