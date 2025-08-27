明報新聞網
即時港聞

港鐵就東涌東站工程疑用冒牌磚報警　指未能釋除物料和文件真實性 (22:21)

本報連日追查報道港鐵東涌東站工程涉用來自「Beijing YiTong」冒牌磚。港鐵今（27日）晚上發稿表示，針對近日對涉事工程的指控，未能釋除由總承建商聘用的一個分判商所提供物料和文件之真實性的疑慮，「經審慎查明驗證」後，下午已向警方報案。

涉事港鐵工程合約編號1202，總承建商是「保華 — 中鐵建」聯營，其中分判商「堡柏」負責磚材物料採購。涉事物料用於砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，由總承建商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。

港鐵表示，在6月初收到捷威建材有限公司的電郵，就合約其中一名分判商提供的磚材是否來自獲授權生產商提出質疑後，隨即以「項目擁有人的身分」，指示總承建商徹底核查有關情況，港鐵指，經連番查問下，總承建商向港鐵表示相關磚材批次不會在是次工程中使用。

港鐵表示，自今6月起已嚴正跟進事件，多次透過總承建商要求負責的分判商提供磚材是採購自獲授權生產商的證明。不過由6月至今的反覆追查核實和有關分判商提交之文件，「分判商未能讓總承建商或港鐵公司滿意產品之真實性」，根據今天搜集的資料，已就事件向警方報案。

相關字詞﹕東涌東站工程 Beijing YiTong 優博絡客 德國集團Xella 港鐵

