即時港聞

港鐵工程疑用冒牌磚　正版授權商：兩個月前已知悉　正追究侵權行為 (22:01)

本報連日追查報道港鐵東涌東站工程涉用來自「Beijing YiTong」冒牌磚，未經香港總代理購取正貨。疑被冒認的YTONG品牌由德國集團Xella持有，僅授權內地「優博絡客新型建材（長興）有限公司」（Ublok）使用商標，再向香港供貨。Ublok今日（27日）回覆本報稱，該公司「早在兩個月前」通過市場反饋獲悉事件，之後即就「北京伊通建材有限公司」涉嫌侵權行為啟動行政舉報程序，及致函揚州一間涉事公司要求說明情况。Ublok表明，與上述兩間公司「不存在任何形式的商業合作、技術授權或產品代理關係，亦未曾向他們提供正貨」。

據了解，德國Xella集團已就事件與港鐵溝通。Ublok表示，將持續通過市場監測和法律途徑維護品牌權益，目前正在積極收集相關證據，同時也已聯合德國Xella集團共同合作打擊跨境侵權。Ublok表示行政調查程序正在依法推進中，其中揚州涉事公司「回函否認侵權事實」。

Ublok官方網頁早在今年中就事件先後兩度公開發通告聲明，在今年5月30日先發出題為「關於YTONG®商標權保護及正品採購提示」的「嚴正聲明」，提到「近期市場上出現的偽造授權文件、檢測報告等違法行為」，「已啟用司法取證程序」。

Ublok之後在6月26日再發通告，就表示「已啟動刑事報案程序」，並提到「嚴正警示採購、使用假冒產品的建築工地、開發商及施工單位，明知或應知產品來源非法仍使用的單位，依法構成共同侵權，須承擔連帶賠償責任」；又指現有大量脫離合法監管、存在嚴重結構缺陷的假冒YTONG®產品流入工地，一旦引發安全品質事故，「項目負責人」將直接承擔刑事責任。

兩次通告Ublok都特別提到「港澳地區客戶」，指採購正品YTONG產品須通過其正式授權的港澳地區獨家總代理商「捷威」或其認可經銷商。在5月首次聲明就指出，正品YTONG產品附有「捷威」簽發的出貨證明書，購買者採購時務必要求經銷商即時出具。

相關字詞﹕東涌東站工程 Beijing YiTong 優博絡客 德國集團Xella 港鐵

