甯漢豪訪問廣州考察建造業產業園區發展 了解推動建造業智慧化發展 (19:12)

發展局長甯漢豪今日（27日）在廣州出席粵港合辦的建造業人才研修班開班儀式，並考察建造業產業園區發展及城中村改造項目。

發展局在社交媒體發文，提及甯上午出席「粵港建築建造業專業人才能力提升高級研修班」開班儀式暨「粵港澳大灣區人才港大講堂」活動。研修班由香港特別行政區政府發展局、廣東省人力資源和社會保障廳（人社廳）及華南理工大學合辦，為約60名來自廣東省建造相關企業的高層人員和修讀發展局主要項目精英學院課程的政府及行業專才，提供聚焦產業前沿趨勢與實踐創新的專業培訓。

局方又指研修班有助粵港兩地建造業人才深入了解並融入大灣區行業發展，提升專業素養與實踐能力，為推動粵港澳大灣區的高質量發展作出貢獻。儀式上，局長聯同人社廳廳長杜敏琪及華南理工大學黨委書記章熙春頒發紀念證書予三位主講嘉賓：華南理工大學建築學院名譽院長何鏡堂教授、香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安、香港建造業議會執行總監鄭定寕。

甯漢豪及後在廣東省住房和城鄉建設廳（住建廳）副廳長楊清淦陪同下，參觀位於白雲區的中建新型建造循環經濟產業園區，了解該產業園區如何在整體設計、生產環節、營運管理等方面推動建造業智慧化發展和綠色低碳轉型，提升生產效率和效益。局方指特區政府已在北部都會區預留土地作建造業產業園，近日亦提出在擬議的龍鼓灘填海用地設立臨海的建造業園區，是次考察有助特區政府借鏡廣州的成功經驗，深化構思。

她下午實地了解松溪片區城中村改造項目如何透過片區規劃平衡城市更新與鄉鎮傳統產業的發展需要。她亦與廣東省住建廳及廣州市住房和城鄉建設局就徵地、受影響住戶和商戶的搬遷安排及發展配套等進行交流。

甯昨下午抵達廣州訪問，並在何鏡堂教授陪同下，參觀「何鏡堂團隊建築作品展」，透過何教授親自講解，了解其建築創作如何融合地域特色、文化內涵和時代精神，推動中國現代建築發展。

