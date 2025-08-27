為報復被狗咬兩度投毒　72歲老翁判緩刑 (18:55)

被告黃志榕（72歲，退休人士）。控罪指，他在今年2月1日及23日，在聚魚道休憩花園，企圖殘忍地虐待狗隻，或因胡亂或不合理地作出某種行為，而企圖導致該狗隻受到任何不必要的痛苦。

控方案情指，花園清潔工在2月21日晚發現地上有藍色顆粒狀物體，職員接獲報告後，從閉路電視記錄發現被告在同月1日下午將不明物體散落公園花盆。職員之後在該處發現一個印有「老鼠蠟」的膠袋，並報警求助。

公園保安同月23日再發現藍色顆粒，職員報警求助。警方當晚在大角咀發現被告，並將他截停調查。被告在警戒下稱，曾在公園被狗咬腳，故從天橋底取老鼠藥，兩度散落在公園地上報復，冀狗隻服藥後中毒死亡；但又指曾在家鄉見過有人服5粒老鼠藥仍沒死去，不知狗隻服用會否死亡。化驗所報告顯示，藍色顆粒屬老鼠藥。

辯方求情指，退休前做地盤工，現與妻靠4200元高齡津貼維生；又指被告身體狀況不理想，今年3月中風入院，亦患有焦慮、腎衰竭，獲醫生建議洗腎。辯方又説，被告為表悔意，托家人代捐5000元至愛護動物協會。

署理主任裁判官鄭念慈指，案件有相當嚴重性，兩罪各以判監21日為量刑起點，考慮被告認罪，且身體狀況不理想，相信早前還押7日已有深刻教訓，兩罪各判監14日，同期執行，緩刑兩年。

負責的旺角警區刑事調查隊第10隊督察葉皓霖指，案中沒動物受傷害，並將與各界合力打擊殘酷對待動物，及提升對動物福祉的關注。