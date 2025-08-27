美容公司控袁海文誹謗　質疑惡意針對　袁稱善意提醒 (18:47)

原告為名人醫學美學有限公司（Nume Limited）。Nume指被告袁海文於2020年12月18日記者會的發言及新聞稿含針對Nume的虛假言論。

被告方陳辭稱，袁開記招前派梁姓助理作出調查，梁想「減雙下巴」，但原告診所仍讓她預約，也沒表示在防疫規則生效時不提供美容療程。原告聲稱客人須經醫生評估後，才知需接受的療程是美容還是醫療用途，診所會拒絕服務只因美容目的求診者。惟被告方認為這種營業方式不現實，令人難以相信。

被告方續指，袁調查後真誠相信原告在疫下違規提供美容療程，當時全港人都受疫情影響，身為區議員的他作出公允評論，即使他有政治議程，也不影響評論。被告方稱，袁為公眾利益以及出於善意提醒公眾，應獲受約制特權。

原告一方陳辭表示，原告的法律定義為診所，而非受停業令規管的美容院。袁吩咐梁「可去調查但要包括原告」，令原告成為唯一被點名的公司；原告是在記招上主要被針對的公司之一，原告方因而認為袁的言論有惡意。

在誹謗案中，陳述所含的誹謗含義分為3個等級（Chase levels）。原告方指，袁指控原告違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，其言論屬最嚴重的Chase level 1（指控某人「已作出有關行為」），袁須證明原告違規，才能被判無罪。