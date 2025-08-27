明報新聞網
即時港聞

美容公司控袁海文誹謗　質疑惡意針對　袁稱善意提醒 (18:47)

前民主黨區議員袁海文開記者會指控經營診所的公司違反新冠疫情時的停業令、以診所名義繼續提供美容療程，該公司控告袁誹謗。雙方今（27日）在高院作結案陳辭。袁一方稱，袁在調查後真誠相信原告違規，他出於善意提醒市民，應獲受約制特權而免除誹謗責任。原告方則指，袁調查及開記招時針對原告，顯示其言論有惡意。暫委法官李樹旭稱，會於2026年2月27日或之前頒判辭。

原告為名人醫學美學有限公司（Nume Limited）。Nume指被告袁海文於2020年12月18日記者會的發言及新聞稿含針對Nume的虛假言論。

被告方陳辭稱，袁開記招前派梁姓助理作出調查，梁想「減雙下巴」，但原告診所仍讓她預約，也沒表示在防疫規則生效時不提供美容療程。原告聲稱客人須經醫生評估後，才知需接受的療程是美容還是醫療用途，診所會拒絕服務只因美容目的求診者。惟被告方認為這種營業方式不現實，令人難以相信。

被告方續指，袁調查後真誠相信原告在疫下違規提供美容療程，當時全港人都受疫情影響，身為區議員的他作出公允評論，即使他有政治議程，也不影響評論。被告方稱，袁為公眾利益以及出於善意提醒公眾，應獲受約制特權。

原告一方陳辭表示，原告的法律定義為診所，而非受停業令規管的美容院。袁吩咐梁「可去調查但要包括原告」，令原告成為唯一被點名的公司；原告是在記招上主要被針對的公司之一，原告方因而認為袁的言論有惡意。

在誹謗案中，陳述所含的誹謗含義分為3個等級（Chase levels）。原告方指，袁指控原告違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，其言論屬最嚴重的Chase level 1（指控某人「已作出有關行為」），袁須證明原告違規，才能被判無罪。

袁海文

