聖保羅男女中學回應「藥倍安心」爭議　稱事前對AI Health Studio曾參與作品「從不知情」 (17:38)

早前AI Health Studio發聲明，指Medisafe由潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊「從零開始製作」。聲明提到，學校在公開比賽中，會委派老師擔任指導老師，包括會為學生所提出研究題目的可行性概念及方法，以及比賽前準備、綵排等方面提出意見，強調就AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，「學校及老師從不知情，此乃是在媒體報道後才得悉的」。

聖保羅男女中學的聲明中表示，學校一向鼓勵及支持學生參與各類型比賽，讓他們可以透過不同渠道學習，累積經驗的同時增加知識，但學生在過程中必須遵守學術誠信。聲明又稱，學術誠信是學校價值教育的重要一環，學校一直以來都透過不同渠道教導、敦促學生，學校已訂立指引教育及提醒學生。

聲明又表示，「藥倍安心」爭議事件發生後，學校已在第一時間與潘浠淳聯絡及了解情況，並按學校一貫程序處理。對於潘浠淳及其家長的決定自願放棄「藥倍安心」獎項，學校表示理解和尊重。聲明又說，希望事件可以在他們決定退出獎項後告一段落，讓同學可安心調理身體及有空間為開學做準備，重新投入校園生活。

