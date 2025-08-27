明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

聖保羅男女中學回應「藥倍安心」爭議　稱事前對AI Health Studio曾參與作品「從不知情」 (17:38)

聖保羅男女中學學生、肝癌權威潘冬平的女兒潘浠淳研發並奪多個創科獎的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，今年6月捲入「請槍」爭議和侵犯病人私隱風波。聖保羅男女中學今（27日）發聲明，強調學校鼓勵學生參加比賽的同時，學生必須在過程中遵守學術誠信。聲明又提及，對於科技公司AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，學校及老師從不知情。

早前AI Health Studio發聲明，指Medisafe由潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊「從零開始製作」。聲明提到，學校在公開比賽中，會委派老師擔任指導老師，包括會為學生所提出研究題目的可行性概念及方法，以及比賽前準備、綵排等方面提出意見，強調就AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，「學校及老師從不知情，此乃是在媒體報道後才得悉的」。

聖保羅男女中學的聲明中表示，學校一向鼓勵及支持學生參與各類型比賽，讓他們可以透過不同渠道學習，累積經驗的同時增加知識，但學生在過程中必須遵守學術誠信。聲明又稱，學術誠信是學校價值教育的重要一環，學校一直以來都透過不同渠道教導、敦促學生，學校已訂立指引教育及提醒學生。

聲明又表示，「藥倍安心」爭議事件發生後，學校已在第一時間與潘浠淳聯絡及了解情況，並按學校一貫程序處理。對於潘浠淳及其家長的決定自願放棄「藥倍安心」獎項，學校表示理解和尊重。聲明又說，希望事件可以在他們決定退出獎項後告一段落，讓同學可安心調理身體及有空間為開學做準備，重新投入校園生活。
 

相關字詞﹕聖保羅男女中學 藥倍安心 編輯推介

上 / 下一篇新聞