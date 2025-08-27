海港城「食鬼」藝術品被盜　警拘兩外籍男女 (15:50)

油尖警區刑事調查隊第三隊人員接手調查，經翻查大量閉路電視，鎖定兩名疑犯身份，並在昨午（26日）以涉嫌「盜竊」拘捕一名40歲外籍男子及一名32歲外籍女子。據了解，男被捕人愛爾蘭籍，女被捕人菲律賓籍，兩人均持本港身份證。兩人目前被扣留調查。據悉，有人聲稱盜竊藝術品作收藏之用，而涉案藝術品自2018年已在海港城展出。行動中，警員檢獲被盜去的藝術品及被捕人犯案時身穿的衣物。

警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高刑罰可處監禁10年。

根據海港城網頁資料，涉事作品由國際知名法國街頭藝術家Invader創作，Invader在香港已經至少有32件作品，其中18件在海港城內，包括面向維港的藍色Space Invader食鬼圖案、美人魚、emojis及船錨等，設計概念與海港城的地理位置及特質互相呼應。據網頁作品圖片，被盜作品有4個顔色的食鬼圖案，包括靛藍、天藍、紅及橙色，兩被捕人疑未盜取完整作品。