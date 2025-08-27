明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海港城「食鬼」藝術品被盜　警拘兩外籍男女 (15:50)

警方昨日（26日）上午接獲尖沙咀廣東道一商場負責人報案，指前日（25日）下午發現一幅位於商場內，價值約5萬元的藝術作品不翼而飛，翻查商場閉路電視後，懷疑一名外籍男子及一名外籍女子於本月25日上午盜去該藝術品。

油尖警區刑事調查隊第三隊人員接手調查，經翻查大量閉路電視，鎖定兩名疑犯身份，並在昨午（26日）以涉嫌「盜竊」拘捕一名40歲外籍男子及一名32歲外籍女子。據了解，男被捕人愛爾蘭籍，女被捕人菲律賓籍，兩人均持本港身份證。兩人目前被扣留調查。據悉，有人聲稱盜竊藝術品作收藏之用，而涉案藝術品自2018年已在海港城展出。行動中，警員檢獲被盜去的藝術品及被捕人犯案時身穿的衣物。

警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高刑罰可處監禁10年。

根據海港城網頁資料，涉事作品由國際知名法國街頭藝術家Invader創作，Invader在香港已經至少有32件作品，其中18件在海港城內，包括面向維港的藍色Space Invader食鬼圖案、美人魚、emojis及船錨等，設計概念與海港城的地理位置及特質互相呼應。據網頁作品圖片，被盜作品有4個顔色的食鬼圖案，包括靛藍、天藍、紅及橙色，兩被捕人疑未盜取完整作品。

相關字詞﹕藝術品 盜竊 編輯推介

上 / 下一篇新聞