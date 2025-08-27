男子涉派對後強姦醉酒女子　陪審團裁定強姦罪成 (15:49)

被告葉家藝（現年32歲、助理市場經理）被控於2023年1月21日，在香港島西半山卑利街某大廈單位強姦女子X。

控方案情指，事主X案發時30歲，X與被告參與共同朋友Chloe的生日派對而認識。派對選址金鐘奕居酒店，以「調查兇手」為主題，需以相應衣著打扮出席。案發前一晚為農曆年廿九，X身穿長外套、內襯吊帶長裙配啡色LV手袋，席間喝了數杯氣泡酒。翌日凌晨眾人轉場到中環酒吧繼續消遣。約凌晨3時許，Chloe等友人不見X蹤影。閉路電視拍攝到被告拖着X的手離開酒吧及帶回自己住所，X步姿搖晃。

當X在被告寓所酒醒後哭求被告讓她離開，被告卻強行脫下X內褲將她強姦，並在X體內射精。事後X見被告跪在客廳雙手掩面，將自己的外套借給X，再叫的士載X回家；外套口袋有一本屬於被告的護照。X清晨6時許回到家中，其後聯絡友人稱「This dude forced himself on me（這人霸王硬上弓）」。數天後X在友人陪同下到醫院驗傷和服用避孕藥，最終報警。被告1月28日在住所附近被捕，警誡下表示「明白」。