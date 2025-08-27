明報新聞網
即時港聞

中大醫學院領導《刺針》研究指全球肝癌發病率增　促增篩查高風險群組 (15:37)

中大醫學院首次領導《刺針》肝癌委員會發表報告，預測若不採取任何措施控制肝癌個案上升趨勢，全球肝癌患者數量將在2050年翻倍，但指出至少6成的肝癌病例可以預防。報告第一作者、中大醫學院腫瘤學系教授陳林指，香港較多個案由乙型肝炎引致，若做好措施可預防6至7成的肝癌個案，建議政府推行乙型肝炎篩查外，應探討如何篩查其他高風險群組，如脂肪肝，亦應加強教育，推廣健康生活方式，預防慢性肝病。

報告指，全球肝癌發病率及死亡率均呈上升趨勢，估算倘若唯有任何干預措施，全球的肝癌新症將在25年後翻倍，由2022年的約87萬宗增至2050年的152萬宗；死亡人數的增幅亦相似，預計由76萬人增至137萬人。 報告亦指，全球倘若能夠積極推動肝癌預防措施，每年將新發病例減少2%至5%，可扭轉上升趨勢，預計在2050年最高可減少1700萬肝癌新增及1500萬宗相關死亡個案。

團隊表示，肝癌的主要成因包括病毒性肝炎感染，即乙型及丙型肝炎、長期過量飲酒、及代謝相關脂肪性肝病。報告揭示，全球肝癌的成因分佈出現改變，因為長期過量飲酒或代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）而患肝癌的比例上升，乙肝和丙肝的相關比例則稍為下降。

報告指，至少六成肝癌個案可預防。陳林表示，具體臨牀管理需因應地方差異而調整，指中國的肝癌病例數目佔全球整體的四成，當中六成患者是由於乙型肝炎病毒感染而引致，因此加強肝炎疫苗接種、抗病毒治療及高危群組篩查是最有效的防控措施，而西方以代謝病相關脂肪型肝炎為主因，應首要解決肥胖問題。

政府年底將推出新計劃資助篩查乙肝帶菌者，料會由地區康健中心篩查，並以共付模式由家庭醫生跟進。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊表示，香港已開展許多病毒性肝炎防治工作，包括疫苗覆蓋率及抗病毒藥物廣泛應用，但強調「最後一里路最困難」，如何能找到高位群組，並讓他們得到適切治療，指乙肝篩查計劃在社區層面提供篩查，由基層醫療決定何病人需要治療，希望届時能建立一個有效率的系統，幫到最多病人。

陳林補充，除乙型肝炎外，政府及學界應探討針對其他肝癌高風險群組的篩查方式，指香港代謝相關脂肪性肝病的發病率約30%，即200多萬人，公帑難負擔全面篩查，如何找到高危因素是重點。

陳續稱，脂肪肝個案未來會逐漸增加，包括香港在內的亞洲地區亦呈增長趨勢，而香港近年急性酒精相關肝炎發病率亦上升，建議香港政府應加強宣傳教育，提高公眾對「肝臟健康」的認知。黃煒燊提及，健康飲食、定時運動、避免飲酒有助預防脂肪性肝病，提及體重下降10%可逆轉代謝相關脂肪性肝炎和肝纖維化，並引述近年研究指，安全的酒精攝取量或比想象中低，約每日不多於10克。

肝癌 中大醫學院 乙型肝炎

