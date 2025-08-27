明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

議員倡檢討輸入外勞期間暫緩26工種輸勞申請　實地招聘次數時數應與輸入外勞數目掛鈎 (15:26)

前年9月4日推出的補充勞工優化計劃，列明「26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工」的規定暫停執行兩年，當局曾表示在兩年期屆滿前適時檢討。勞福局局長孫玉菡早前接受本報專訪則提到檢討料於2026年上半年完成，檢討有結果前，優化計劃仍接受申請。有勞工界議員表明對做法有保留，並指包括飲食業在內輸入外勞較多的行業，因經營情況轉差，人手需求下降，從業員失業率明顯持續惡化，促當局檢討期間先暫緩相關放寬安排。

孫玉菡早前稱，考慮到優化計劃至2024年上半年始首批批出名額，以數據為本，應待該些名額期限屆滿完整檢視流程，並配合今年底展開的人力推算中期更新，預計檢討於2026年上半年完成，在檢討有結果前優化計劃仍接受申請。

勞聯、立法會勞工界議員周小松於社交平台撰文指對優化計劃在有檢討結果前繼續接受申請的做法有所保留，並指計劃至今批出逾6.7萬名外額配額，已一定程度補充人手需求。

他重申，目前包括飲食業在內輸入外勞較多的行業，近期經營情況轉差，導致人手需求連帶下降，從業員失業率明顯持續惡化，促當局考慮檢討期間暫緩「26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工」的放寬。

就當局9月起要求輸入初級廚師及侍應外勞的僱主到勞工處就業中心實地招聘，他認為措施有助減少「假招聘」，但認為僱主實地招聘的次數和時數，應與申請者欲輸入的外勞人數掛鈎，例如某中大型公司申請大量外勞，職位空缺較多，理應每周安排更多時數或天數的實地招聘。他也提醒當局做好監察，確保僱主實地招聘的工作能夠切實執行。

針對計劃已接獲370宗投訴，周關注僱主違規個案似乎有堵加迹象，期望當局推出更多優化措施防止計劃遭濫用，特別是目前行政制裁的最高處分只是撤銷配額及禁止最長兩年內再申請，阻嚇力有限，建議當局研究延長違規者的禁止輸勞申請期、處以行政罰款等提高阻嚇力。

相關字詞﹕勞福局 勞工處 外勞 補充勞工優化計劃 勞工界 孫玉菡 周小松 實地招聘 編輯推介

上 / 下一篇新聞