即時港聞

黎智英案｜辯方質疑陳梓華證供可信性　黎智英追蹤社媒帳戶不代表支持 (14:51)

前壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件今（27日）在西九龍法院（借代高等法院）續審。辯方繼續結案陳辭指，證供顯示從犯證人陳梓華有意參與成立流亡政府、曾提及軍訓勇武隊，而且陳帶罪之身，卻庭上承認說謊，形容他是「暴力的瘋子」和「連環撒謊者」，應小心考慮其證供。另外，控方指控黎追蹤由他擔任主腦的「重光團隊」（SWHK）Twitter帳戶，形容黎堅定不移支持勾結協議；辯方反駁追蹤不等同支持。

辯方紐西蘭御用大狀Marc Corlett今早續就有關「重光團隊」（SWHK）和「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），以及從犯證人李宇軒和陳梓華的勾結罪陳辭。據控方指控，2020年1月黎在台北陽明山寓所與陳梓華、劉祖廸和一名前線女示威者會面，其間黎講述「支爆」計劃，並希望透過推動外國制裁；翌日，陳與劉及無出席台北會面的李宇軒召開網上會議，確立各人角色。

辯方反駁，根據李宇軒的供辭，似乎李對台灣會面不知情；陳的供辭則無法反映，黎曾在台灣會面下達指令，而且即使眾人有共同利益，同意國際游說是好提議，不等於黎同意跟他們尋求制裁、封鎖及敵對行動。

另一方面，辯方提及，控方援引不同例子，指控黎智英在《港區國安法》實施後繼續堅定不移地支持涉案勾結協議，其中一例為黎在《國安法》後追蹤SWHK和IPAC的Twitter帳戶。辯方反駁，純粹追蹤並不代表支持，而即使黎轉發Twitter帖文或留言，也不等同帖文提及的行動與黎的協議有關，例如有Twitter用戶表示「以色列，做得很好」，不代表以色列政府的行為，與該名用戶達成的協議有關。

法官李素蘭關注，證供顯示，IPAC創辦人曾向黎智英發信息，情況就如以色列總理內塔尼亞胡向黎發信息；辯方重申，無法從接收信息反映黎的支持。法官杜麗冰則指出，黎曾回覆IPAC創辦人的信息，認為黎不僅收信息；辯方說這也不能反映黎堅定不移支持勾結協議。

代表3間《蘋果》公司的大律師王國豪下午開始陳辭，指第四被告蘋果互聯網有限公司沒有犯罪紀錄，犯罪傾向性較低。法官李運騰關注，根據辯方在書面陳辭的說法，法庭裁定黎是「作出指示及決定的人士」(directing mind and will)與否，會直接影響公司定罪與否？辯方同意，但要求法庭不應考慮張劍虹、陳沛敏和羅偉光已認罪此點。《蘋果》公司一方陳辭完畢，法官將案押後至明日，以處理辯方涉及司法認知的事宜。

