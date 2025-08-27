明報新聞網
即時港聞

港足賽事播國歌期間背對球場　男學生侮辱國歌罪成判社服令 (13:31)

2024年6月世界盃亞洲區外圍賽，香港男足在大球場迎戰伊朗，一名男學生在國歌播放期間背對球場，經審訊裁定侮辱國歌罪成，今（27日）於東區裁判法院被判180小時社會服務令。裁判官接納被告能夠獨立思考，是「識得諗嘅年青人」，不適合判感化令，而社服令具阻嚇性，「唔係放過任何人嘅輕判選項」。裁判官接納被告重犯機會低，著他就本案付出代價。

辯方大律師梁麗幗今進一步求情指，被告劉本晞（現19歲）願意履行社服令，他已向親友講述本案，避免自己再作不理性行為；他亦會多看新聞，持開放態度認識社會。辯方提及，被告需平衡學業和課外活動，較長社服令時數或影響時間分配。

裁判官林子康判刑表示，從求情信、感化及社服令報告可見，被告從良好家庭長大，是家人的好哥哥、好兒子和好孫兒；他曾在學界辯論比賽獲獎，現修讀中大政治及行政學系二年級課程，是孝順勤奮的年輕人。

針對本案控罪，林官強調中國國歌和國旗一樣，代表國家尊嚴、統一和領土完整，法庭需考慮案例審視侮辱情節。林官接納辯方所指，無證據顯示被告有預謀背對球場，加上他單獨行事，侮辱程度並非最嚴重，也不是最惡劣的行為；他無用強大聲量和動作影響在場人士，無激發他人反應。

林官表示，被告案發時僅18歲，法庭可判處感化令和社服令，但他具獨立思考能力，是「識得諗嘅年青人」，毋須接受輔導形式的協助。林官續指，社服令從不是輕判的選項，是相當嚴苛、具阻嚇力的懲罰選項，有助被告更生。林官認為，被告具正面品格和勤奮態度，並承諾日後三思而後行，深信他畢業後可從事穩定工作。

林官稱，侮辱國歌屬較新的控罪，被告無明言對侮辱行為感後悔，只對於行為是否法律上違法有保留，惟他承諾不作類似舉動，法庭接納他流露一定悔意，亦接納他重犯機會輕微。林官表示，辯方力陳較高社服令時數會影響被告生活，但他需為本案負上代價，應自行安排時間。林官判他履行180小時社服令，若遲到早退或違反感化官命令，案件將重新判刑。

相關字詞﹕國歌法 法庭 編輯推介

