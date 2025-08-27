控煙酒辦本周打擊違例吸煙　過去兩日共票控18次 (12:14)

林民聰今（27日）於港台《千禧年代》強調，行動是希望提高市民對控煙法例及守法的意識，因此署方事前高調宣傳今次執法行動，市民都會特別警惕。他又說，由於巡查的地方都會有明確的禁煙標示，市民難以辯稱自己身處吸煙區，因此巡查時一旦發現任何人在禁煙區吸煙，都會在不作警告下票控，但署方無為行動的票控數量定下目標。

林民聰又提到，為加強執法效力，控煙酒督察前年起開始以便服巡查及執法，在巡查次數無大幅變化下，發出的定額罰款通知書由2022年約6000張，上升至去年約1.3萬張，反映策略調整的成效，未來會繼續改善執法措施。

現時《吸煙（公眾衛生）條例》下，衛生署長可為公共運輸設施定為禁煙區。署方將於周日起（31日）新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，計及新增地點，本港將有272個公共運輸設施禁煙區。林民聰表示，新增地點純粹因應交通路線改變及有新設施落成，署方都會不時檢視最新情况，將新符合定義的場所納入為禁煙區，並非考慮地點人流或偏僻與否。

林續說，署方將加強宣傳工作，包括在網站上列出所有禁煙區、在禁煙區內放置標示、大型橫額，同時以中英並茂的方式劃分吸煙區與非吸煙區，確保市民或旅客知道自己是否身處禁煙區範圍。

今次新增的10個禁煙區地點，其中包括灣仔會展站公共運輸交匯處，附近有會展、金紫荊廣場等旅遊景點。被問到會否擔心旅客不知道禁煙區而遭票控，林民聰表示，會在社交媒體及口岸等加強宣傳；此外亦會與旅遊、酒店業界合作，讓旅客了解香港吸煙法例。

灣仔區議員穆家駿於同一節目時則說，禁煙標示「人性化」，可清晰分辨吸煙區及非吸煙區，不認為督察執法時會與市民產生爭拗。但他提到，現時不少市民仍有在各區熟食中心吸煙，呼籲政府留意有關情况。

