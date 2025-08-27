明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

控煙酒辦本周打擊違例吸煙　過去兩日共票控18次 (12:14)

衛生署控煙酒辦前日（25日）起，一連六日在全港公共運輸設施法定禁煙區加強執法行動，以打擊違例吸煙行為。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，控煙酒督察於過去兩日已巡查約百次，共發出18張定額罰款通知書。

林民聰今（27日）於港台《千禧年代》強調，行動是希望提高市民對控煙法例及守法的意識，因此署方事前高調宣傳今次執法行動，市民都會特別警惕。他又說，由於巡查的地方都會有明確的禁煙標示，市民難以辯稱自己身處吸煙區，因此巡查時一旦發現任何人在禁煙區吸煙，都會在不作警告下票控，但署方無為行動的票控數量定下目標。

林民聰又提到，為加強執法效力，控煙酒督察前年起開始以便服巡查及執法，在巡查次數無大幅變化下，發出的定額罰款通知書由2022年約6000張，上升至去年約1.3萬張，反映策略調整的成效，未來會繼續改善執法措施。

現時《吸煙（公眾衛生）條例》下，衛生署長可為公共運輸設施定為禁煙區。署方將於周日起（31日）新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，計及新增地點，本港將有272個公共運輸設施禁煙區。林民聰表示，新增地點純粹因應交通路線改變及有新設施落成，署方都會不時檢視最新情况，將新符合定義的場所納入為禁煙區，並非考慮地點人流或偏僻與否。

林續說，署方將加強宣傳工作，包括在網站上列出所有禁煙區、在禁煙區內放置標示、大型橫額，同時以中英並茂的方式劃分吸煙區與非吸煙區，確保市民或旅客知道自己是否身處禁煙區範圍。

今次新增的10個禁煙區地點，其中包括灣仔會展站公共運輸交匯處，附近有會展、金紫荊廣場等旅遊景點。被問到會否擔心旅客不知道禁煙區而遭票控，林民聰表示，會在社交媒體及口岸等加強宣傳；此外亦會與旅遊、酒店業界合作，讓旅客了解香港吸煙法例。

灣仔區議員穆家駿於同一節目時則說，禁煙標示「人性化」，可清晰分辨吸煙區及非吸煙區，不認為督察執法時會與市民產生爭拗。但他提到，現時不少市民仍有在各區熟食中心吸煙，呼籲政府留意有關情况。
 

相關字詞﹕衛生署 控煙酒辦 林民聰 禁煙 編輯推介

上 / 下一篇新聞