警查亦園路謀殺案拘主腦等13人　疑涉非法活動金錢糾紛　涉款數百萬元 (22:12)

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几指，警方昨清晨6時許接報，指於亦園路一個橋底發現一名男子倒臥於一架七人車旁。警方及救護人員到場，證實一名51歲本地男子死亡，七人車內滿佈血跡。案件交由新界北總區重案組第二隊跟進。政府化驗所人員及鑒證科出動罪案現場勘察流動實驗室在場協助搜證。經法醫檢驗，死者頭部近右後腦位置有刀傷，相信傷及血管，死因有機會是失血過多，失救致死。

警方經情報收集及翻查大量閉路電視，發現同日約凌晨1時，死者乘坐涉案七人車離開新生村處所，不久後被兩輛私家車前後攔截。死者落車逃跑，但被車上約10名男子截停，其間有兩名男子亮刀指嚇，其中一人用刀從後斬向死者頭部。當時死者頭破血流，被涉案人士押上車帶走。

調查期間，警方亦發現死者一名27歲男親友於案發前到死者新生村處所找他期間，被人帶到一個不知名地方禁錮，其後自行鬆綁。本案13名被捕人中，7人涉嫌與非法禁錮事件有關。

警方初步調查，相信犯案動機涉及非法活動金錢糾紛，有人涉嫌安排兇徒向死者追討金錢，其間有人用刀襲擊死者，死者其後失血過多死亡，被棄屍亦園路。

警方重案組探員鎖定疑犯身分後，昨晚（25日）及今日（26日）分別於機場、天水圍、大埔、荃灣及東涌拘捕10男3女本地人，年齡介乎25至65歲，包括涉案主腦。被捕人現正被扣查，部份人有三合會背景，另有涉案人士相信已潛逃海外。據了解，其中兩人在機場被拘捕，當中一人當時已身在閘口，準備登機。警方亦在案發現場及土瓜灣尋獲3輛涉案車輛。

鄧翊几指，警方會繼續追緝涉案人士，並呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電36613362或56350091與新界北重案組第二隊人員聯絡。被問到涉及什麽非法活動，鄧翊几指私煙會是調查方向之一。據悉涉案金額約數百萬元。至於涉案兇刀暫未尋獲，估計為開山刀或牛肉刀。