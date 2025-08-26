明報新聞網
即時港聞

樹仁大學創校校監胡鴻烈設靈　王滬寧、李家超致花牌　前特首及多名官員到場 (18:46)

樹仁大學創校校監胡鴻烈上月底在家人陪伴下辭世，享年105歲，今日（26日）在北角香港殯儀館設靈。中央政治局常委、全國政協主席王滬寧及特首李家超都送上花圈。多位教育界及政商界人士到場，包括前特首林鄭月娥、曾蔭權；財政司長陳茂波、教育局長蔡若蓮；浸大校長衞炳江等。

中央政治局常委、全國政協主席王滬寧送上花圈。(聯合採訪)

中央政治局常委、全國政協主席王滬寧送上花圈。(聯合採訪)

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄各界人士、樹仁師生等所寫的悼念文及訪問內容。其中，特首李家超稱胡鴻烈對社會建樹良多，雖今與世長辭，「偉大無私精神將長存我們心中，激勵我們努力學習、積極求進。」

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄各界人士、樹仁師生等所寫的悼念文及訪問內容。（馮凱鍵攝）

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄各界人士、樹仁師生等所寫的悼念文及訪問內容。（馮凱鍵攝）

與胡鴻烈共事多年的仁大首席副校長孫天倫則記述，胡鴻烈早年儘管作為執業律師公務繁忙，他也經常到寶馬山校舍陪伴妻子兼樹仁校長鍾期榮，形容胡鴻烈以身作則，是校訓「敦仁博物」精神的代表。

胡鴻烈將於明早出殯，與亡妻鍾期榮合葬跑馬地香港墳場。出殯扶靈名單包括：

  • 樹仁大學校董會主席 丁午壽
  • 行政會議召集人兼立法會議員 葉劉淑儀
  • 前律政司長 梁愛詩
  • 前律政司長  黃仁龍
  • 前香港中文大學校長 金耀基
  • 浙江樹人學院校長 李魯

相關字詞﹕胡鴻烈 樹仁大學

