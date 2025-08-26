樹仁大學創校校監胡鴻烈設靈　王滬寧、李家超致花牌　前特首及多名官員到場 (18:46)

中央政治局常委、全國政協主席王滬寧送上花圈。(聯合採訪)

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄各界人士、樹仁師生等所寫的悼念文及訪問內容。其中，特首李家超稱胡鴻烈對社會建樹良多，雖今與世長辭，「偉大無私精神將長存我們心中，激勵我們努力學習、積極求進。」

與胡鴻烈共事多年的仁大首席副校長孫天倫則記述，胡鴻烈早年儘管作為執業律師公務繁忙，他也經常到寶馬山校舍陪伴妻子兼樹仁校長鍾期榮，形容胡鴻烈以身作則，是校訓「敦仁博物」精神的代表。

胡鴻烈將於明早出殯，與亡妻鍾期榮合葬跑馬地香港墳場。出殯扶靈名單包括：