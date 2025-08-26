黎智英案︱官關注黎智英曾言「準備好戰鬥到最後」　辯方：合法框架下「戰鬥」 (18:23)

案件今天在西九龍法院（暫代高等法院）續審。代表黎智英的紐西蘭御用大狀Marc Corlett，開始就著牽涉從犯證人陳梓華和李宇軒，以及「重光團隊」的勾結罪陳辭。辯方提及，控方以不同例子，證明上述控罪的串謀協議在《港區國安法》實施後延續，其中一項例子為「重光」在《國安法》後繼續發布新聞稿及公開信，呼籲外國政府考慮針對中港採取行動。辯方反駁，上述例子「並非黎的行為」，黎亦可能對上述行動不知情。辯方又稱，與「重光」有關的李宇軒，雖曾負責把組織的資料上載網上，但無證供顯示哪些資料由李上載。

此外，辯方提及，控方依賴「重光」在《國安法》後繼續參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的工作，例如李宇軒曾協助日本眾議院議員山尾志櫻里，在日本成立IPAC衛星組織「JPAC」，證明犯罪協議延續。辯方回應，上述例子亦非「黎的行為」，亦無證供顯示該些行動是按黎的指示執行。辯方又指出，控方在審訊中沒詢問李宇軒及陳梓華，他們在《國安法》實施後從事的行為，是否跟黎達成的協議有關。

辯方陳辭期間，法官李運騰關注，2020年5月，黎智英和陳梓華在WhatsApp談及《國安法》，當時陳說擔心黎及其家人等的安全，着黎「務必謹慎」，黎回覆稱一旦參與抗爭「就準備好戰鬥到最後」，著辯方回應此事例。辯方解釋，準備好戰鬥到最後，可以指在合法框架內戰鬥到最後，不能假設「戰鬥到最後」包括從事違法行為。

