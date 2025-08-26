明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉去年懲教職員壁屋遇襲案　25歲男子潛逃內地近日落網 (17:53)

去年11月1日中午，一名懲教署職員在壁屋監獄外遇襲。警方早前已拘捕13人，其中8人已被落案起訴。其中一名在逃男子早前被內地公安部門截獲，昨日（25日）回港時被警方以「有意圖傷人」罪拘捕。警方相信該名25歲被捕人是其中一名施襲者，不排除稍後正式落案起訴他。案件至今14人被捕，另有兩人在逃，相信他們並非身處香港。該名男子將會被暫控一項「串謀有意圖傷人」罪，案件將於明日（27日）上午在觀塘裁判法院提堂。

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察黃宇徽指，2024年11月1日，一名休班懲教職員下班，在壁屋監獄外等車，突然被多人以硬物襲擊，造成身體多處裂傷、手腕骨折。案件發生初期，有組織罪案及三合會調查科已拘捕13人，其中8人已經被落案起訴，現時控方正尋求將案件交原訟法庭審訊。

黃指，粵港澳三地打擊犯罪執法行動「雷霆2025」期間，內地公安部門因應警方早前的警務合作請求，截獲一名25歲本地男子，懷疑早前潛逃到內地。該名男疑犯昨日（25日）回港時，被警方以「有意圖傷人」罪拘捕。涉案男子返港後一直被扣查，剛剛被押解到案發現場完成案情重組，警方不排除稍後正式落案起訴他。據調查，被捕人相信為其中一名施襲者。據悉，被捕人有三合會背景，但並非頭目，當日疑手持長形硬物迎面襲擊事主；據悉他沒收取金錢利益犯案，犯案亦非為欠債、感情等個人因素。

黃相信被捕人是警方近月打擊的三合會犯罪團夥黨羽之一。黃感謝內地公安部門協助調查案件，令潛逃疑犯得以被帶返本港，接受法律制裁。另外，根據調查，案中仍有兩人在逃。而粵港澳三地行動「雷霆2025」仍然繼續，三地執法單位將會尋求更多執法協助。

警方今日（26日）下午4時許帶被捕25歲男子返回壁屋監獄外現場重組案情。現場所見，男疑犯身穿白色上衣、黑色短褲，黑布蒙頭，雙手及腰間被鎖上鐵鏈，由警員押解到壁屋現場。疑犯從警方白色車落車，模擬當日犯案時從涉案車輛落車。O記警員向疑犯問話，疑犯用手指示方向並回答警員問題，有鑒證科警員在旁邊錄影。其間，疑犯右手手持一個白色長方形道具，相信是模擬兇器。其後，警員抬出一個人形公仔到馬路，然後移向行人路，公仔其後模擬背靠欄杆倒地。警員繼續提問，疑犯之後返回馬路邊登上警方車輛，由警員押解離開，整個重組案情過程約15至20分鐘。

相關字詞﹕懲教署 有意圖傷人

上 / 下一篇新聞