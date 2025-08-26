涉去年懲教職員壁屋遇襲案　25歲男子潛逃內地近日落網 (17:53)

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察黃宇徽指，2024年11月1日，一名休班懲教職員下班，在壁屋監獄外等車，突然被多人以硬物襲擊，造成身體多處裂傷、手腕骨折。案件發生初期，有組織罪案及三合會調查科已拘捕13人，其中8人已經被落案起訴，現時控方正尋求將案件交原訟法庭審訊。

黃指，粵港澳三地打擊犯罪執法行動「雷霆2025」期間，內地公安部門因應警方早前的警務合作請求，截獲一名25歲本地男子，懷疑早前潛逃到內地。該名男疑犯昨日（25日）回港時，被警方以「有意圖傷人」罪拘捕。涉案男子返港後一直被扣查，剛剛被押解到案發現場完成案情重組，警方不排除稍後正式落案起訴他。據調查，被捕人相信為其中一名施襲者。據悉，被捕人有三合會背景，但並非頭目，當日疑手持長形硬物迎面襲擊事主；據悉他沒收取金錢利益犯案，犯案亦非為欠債、感情等個人因素。

黃相信被捕人是警方近月打擊的三合會犯罪團夥黨羽之一。黃感謝內地公安部門協助調查案件，令潛逃疑犯得以被帶返本港，接受法律制裁。另外，根據調查，案中仍有兩人在逃。而粵港澳三地行動「雷霆2025」仍然繼續，三地執法單位將會尋求更多執法協助。

警方今日（26日）下午4時許帶被捕25歲男子返回壁屋監獄外現場重組案情。現場所見，男疑犯身穿白色上衣、黑色短褲，黑布蒙頭，雙手及腰間被鎖上鐵鏈，由警員押解到壁屋現場。疑犯從警方白色車落車，模擬當日犯案時從涉案車輛落車。O記警員向疑犯問話，疑犯用手指示方向並回答警員問題，有鑒證科警員在旁邊錄影。其間，疑犯右手手持一個白色長方形道具，相信是模擬兇器。其後，警員抬出一個人形公仔到馬路，然後移向行人路，公仔其後模擬背靠欄杆倒地。警員繼續提問，疑犯之後返回馬路邊登上警方車輛，由警員押解離開，整個重組案情過程約15至20分鐘。