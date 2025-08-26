明報新聞網
即時港聞

精進被拒續牌申上訴押後審理　質疑政府未考慮補救措施　政府：公眾安全非金錢可補償 (17:51)

牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」早前被拒續牌，獲准上訴期間暫緩除名。上訴聆訊原定今（26日）於高院開始，法官下令押後至10月審理。屋宇署一方表示，精進建築的資產淨值逾3.51億元，未有清盤危機，惟續牌關鍵在於公眾安全，非金錢能夠補償。精進一方則指，政府無考慮事後的補救措施，並引述工權會總幹事的信件，讚揚精進願意承擔責任。

屋宇署長及承建商註冊事務委員會今由資深大狀袁國強代表，袁首先向法官申請押後聆訊，以存入新證據。袁表示，政府基於3宗工傷意外將精進除名，而精進早前增加上訴理據，表明爭議除名決定的合理性，政府需時準備誓章回應指控。

袁國強引述財務紀錄表示，截至今年5月31日，精進的流動資產達7.78億元，比上次聆訊輕微下降；流動負債為6.46億元，比上次聆訊增加3500萬元，當中拖欠董事近1.1億元。袁指精進有充足資產，未達資不抵債的地步，預料案件押後期間財務狀况變化不大；本案涉及建築安全，「非金錢能夠補償」，法庭應從全盤證據審視續牌制度。

代表精進的資深大狀余若海反對押後，指精進2023年3月申請續牌，直至今年5月被拒，營運狀態一直「懸而未決」（in limbo），應盡快開審。余提及，屋宇署曾安排精進「獲授權簽署人」續牌面試，其後對面試內容保密，只用一紙文件交代除牌決定，做法欠缺靈活性。

余若海續指，工業意外有不同原因，當局質疑「每宗意外並非巧合」，卻沒有詳細探討意外成因，對精進不公平。余提及工權會總幹事曾撰寫信件，稱讚精進對工傷持負責任態度，政府不應「迫使承建商倒閉」，而是讓公司從事故中學習。

法官鄭蕙心聽畢表示，精進提交新的上訴理據，質疑政府以籠統政策（blanket policy）處理續牌；為公平起見，屋宇署有權回應指控。法官下令屋宇署一方在5日內存檔新證據，聆訊押後至10月2日至3日。

相關字詞﹕法庭 精進建築 編輯推介

