衛生督察認偷食物樣本為己用　求情指難再做公僕冀輕判 (16:56)

被告劉承軒（35歲）為食環署一級衛生督察，早前承認一項交替控罪，即盜竊罪。同案被告陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、李俊禧（37歲）則經審訊後，昨（25日）被裁定一項串謀盜竊罪脫。案發於2022年至2023年。

辯方求情指，劉「好大機會冇得再做公務員」，他親自撰寫的求情信亦顯示他有悔意，希望法庭能給他最後一次機會。辯方稱，案件涉及拖延，而劉被捕後有透過進修以及做義工來增值自己，加上他的兒子有心臟問題需定期覆診，令他與妻子感到有壓力，希望法庭考慮到這些因素，先為劉索取社會服務令報告再判刑。

劉與控方達成認罪協議後，轉做污點證人。劉曾在庭上供稱，被告陳映姍曾在同事間的WhatsApp群組分享羊肉沙律配芝士的圖片，而劉覺得它們是剩餘食物樣本。王官昨就同案4名被告的案件裁決時指，劉也曾分享食物照片，也同意群組內的食物圖片不一定來自食物樣本。

劉又投訴在接受廉署調查時，不獲准如廁及吃飯，後來撤回投訴。王官指，未能排除劉為挑戰口供內容及減刑，而對廉署及其他被告作不實指控。王官稱，除不受辯方爭議的證供外，法庭不接納劉的其他證供，最終裁定4名被告罪脫。