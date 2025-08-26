全球法治指數香港排名續跌　WJP亞太區總監：制衡政府及基本權利方面急跌　令人關注 (16:07)

Plipat表示，全球法治指數透過每個調查地區的人及法律界專家評分，形容是當地人的聲音，並非由WJP打分。他表示，香港在反貪分項評分排名印象深刻，雖然整體無貪評分由2015年至去年0.85輕微跌至0.84，但同期新加坡也下跌1個百分點，亞太區其他地區跌幅更明顯。

不過，他說，香港在制衡政府權力及基本權利兩個範疇快速下跌，前者十年下跌21個百分點，評分低於國際及區域平均分，顯示立法及機構及公民社會限制政府權力角色受限制。他表示，香港整體情況有好有壞（mixed picture）。

大律師公會主席毛樂禮在同一論壇說，不能分割觀感及現實，形容觀感很重要，作為法律界要推動以證據為本的討論，做到既不自滿，也不危言聳聽。

同樣出席論壇的多名官員則強調香港對貪污零容忍，律政司長林定國說反貪文化深植香港，在世界競爭力排名中香港在無貪污賄賂中亞太排名第一，全球第四。廉政專員胡英明表示，特首李家超多次強調支持廉署獨立性及履行職責，強調香港有十分強的政治意願支持反貪。

