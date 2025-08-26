黎智英案｜辯方指政府於修訂《逃犯條例》中犯錯　官：媒體誤導大眾以為會即時引渡內地 (14:54)

部份涉案文章被指與《逃犯條例》修訂有關，昨日休庭前，法官李運騰著辯方思考政府與煽動罪4項「免責條款」的關係。李官今問，政府在修例事件中有何過錯或受誤導？辯方資深大律師彭耀鴻指，當時政府在面對強烈反對聲音下仍然推行修例，李官質疑「誤導」一詞牽涉價值判斷，而「政府知道他們在做什麼」，並問若然情況調轉，是公眾受媒體誤導，辯方有何回應？法官杜麗冰亦指，「如果我無記錯」，當年大眾以為修例會使他們即時被引渡回內地，但事實上是要經過一些司法程序，該錯誤印象是由媒體造成。

辯方以〈蘋論︰以響亮的怒吼喝退「送中例」〉為例，稱《蘋果》文章和時任《蘋果》副社長陳沛敏的證供均顯示，《蘋果》有意糾正政策錯誤。辯方重申媒體有不同光譜，相反的觀點可由其他媒體帶出，市民在掌握不同資訊後便能形成自己的意見。李官關注，《蘋果》有文章形容時任行政長官林鄭月娥「邪惡」，是否製造對政府不良印象？辯方回應，人們也會以「白痴」等稱呼政治人物，李官表示「但不代表可以接受」。

涉及《蘋果》的兩罪陳辭完畢後，代表黎智英的紐西蘭御用大律師Marc Corlett，就牽涉從犯證人陳梓華和李宇軒，以及「重光團隊」的另一項勾結罪陳辭。辯方指出，該罪關乎是否有證供顯示，黎在《國安法》實施後同意跟共謀者繼續尋求制裁等行動，控方的例子包括陳梓華於2020年7月發信息，感謝黎為初選所做的一切，黎回應說「這是個奇跡」。

辯方反駁，初選根本與制裁等行動無關；對於控方指控黎無著陳停止進一步實行「國際游說4部曲」等，辯方稱黎沒有道德和法律責任告訴陳不要犯法。