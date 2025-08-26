明報新聞網
即時港聞

巴裔青年涉兩度與14歲女童非法性交　判12個月感化令 (14:01)

持香港身分證的巴基斯坦青年兩年前結識14歲女童，青年兩度相約女童在天台發生性行為，且涉未經同意與女童肛交，事後疑提出以金錢擺平。青年承認兩項非法性交罪，但否認「未經同認下作出肛交」及「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」共兩罪，經審訊被裁定兩罪不成立。青年還押至今日（26日）在高院判刑，法官考慮被告與事主本身為友人關係，兩人年齡差距不大，最終接納報告建議，判罰12個月感化令。

被告賈思樂KHAN Mohammad Zakir Shah(現年20歲)承認兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪。控方案情指，事主案發時14歲，與被告為朋友關係。2023年6月20日，二人相約在灣仔一天台見面，隨後發生性行為。同月30日晚上，二人見面時再性交，X感煩躁，覺被告只視她為性玩具。X將事件告知曾任職警察繼父，終在社工陪同下報案。被告涉倡以金錢換事件告一段落，X無回覆。

法官判刑指，被告無案底，教育程度至中一，父親任職地氈店的經理，母親為家庭主婦。法官接納多項求情因素，指被告與事主年齡差距不大，二人相差約3歲、二人本身為友人關係，擁有共同朋友、被告是初犯，以及案中沒有濫用毒品情況。法庭接納青少年罪犯委員會報告及感化報告等建議，判被告接受12個月感化令。

