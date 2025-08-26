明報新聞網
即時港聞

35歲男醫生涉多次盜取鎮痛藥　同事供稱被告曾認因生活壓力犯案 (14:04)

35歲男醫生渉2021年在伊利沙伯醫院偷取13毫克麻醉鎮痛藥瑞吩坦尼，被控10項盜竊罪，案件今（26日）在九龍城裁判法院續審。控方傳召被告所屬部門顧問醫生莊友全作供，憶述與郭會面討論新工作時，郭説因為與女友搬新居和專科口試感壓力，之後招認帶走瑞吩坦尼，在家替自己靜脈注射。莊又表示，對郭情況感焦慮，在庭上「欣喜他健康、活着」。

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師。控罪指稱，郭於2021年2月3日至3月18日期間，在伊院內10次偷竊共13毫克瑞吩坦尼，而上述物品為醫管局財產，每毫克瑞吩坦尼價值約88元。

伊院麻醉及手術室服務部顧問醫生莊友全出庭作供。他獲委派2021年3月18日上午同另一顧問醫生許潔敏，與郭面談40分鐘。他稱，會面冀找出遺失藥物去向，並向郭提供援助。他憶述當時有同事質疑有關郭的施藥記錄，莊又見郭樣子疲倦、手震、數次遲到、常上廁所，郭一次當夜更獲派急症，卻未見他出現，擔心他在待命室死去。

郭2021年1月才轉到伊院接受專科培訓。莊供稱，他向郭詢問適應新工作情況，郭説伊院較之前工作的威院繁忙，又因與女友剛搬到新居，及同年5月的專科口試感到壓力。被問到藥物存貨有出入，郭説自己曾為病人施用少量瑞吩坦尼，因量小沒記錄。

莊追問，指劑量不尋常。靜默後，郭承認將瑞吩坦尼帶回家自用，並靜脈注射到身上；並説中學時已開始吸大麻，母親亦知情，而口服麻醉鎮痛藥「幫不到自己」。

莊表示，瑞吩坦尼可致死，對郭傷害自己感焦慮（anxiety），在庭上看見郭「欣喜他健康、活着」。莊回應辯方盤問時説，發現事件時沒馬上報警是因為事態緊急，不想郭續受傷害；而以郭適應新工作打開話題、表達關心，用意在讓他冷靜表達遇見的問題，否認説過案件只是小事，或承諾為他守秘密。

辯方資深大律師余承章爭議，郭招認取走藥物時，面對兩名有權威的人（people in authority），又沒被告知其緘默權，屬不自願招認，不應呈堂。控方則指，法庭應以常理判斷，兩顧問醫生關注郭的福祉，提出會「幫助他」，不應視為誘使郭招認。裁判官陳志輝裁定招認屬自認作出，案件表證成立。控方案情完結，明將由被告郭學霖自辯。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

