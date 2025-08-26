19歲女子涉拍片宣傳「香港議會」　被國安處控煽動罪 (16:42)

被告藍菲（19歲、無業）今午在女警帶領下步進犯人欄，她束低馬尾和身穿黑色短袖上衣，表示明白控罪。控方準備好答辯，辯方申請押後，另為被告申請保釋。蘇官批准押後，但指考慮所有相關情況後拒絕其保釋，提醒辯方於下次聆訊前向法庭表達答辯意向。

控罪指，被告於2025年3月某日至5月30日其間，包括首尾兩日在香港或其他地方，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立一個名為「香港議會」的組織，具意圖：

（a）引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；

（b）引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；

（c）煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或

（d）煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。