明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

19歲女子涉拍片宣傳「香港議會」　被國安處控煽動罪 (16:42)

一名19歲女子涉嫌在今年3月至5月期間，為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，因而被控《維護國家安全條例》下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。女生今（26日）午被押解往西九龍裁判法院提堂，暫時毋需答辯，待辯方閱讀控方文件和考慮立場。辯方有保釋申請，控方反對，裁判官蘇惠德下令被告須還押至10月31日再訊。

被告藍菲（19歲、無業）今午在女警帶領下步進犯人欄，她束低馬尾和身穿黑色短袖上衣，表示明白控罪。控方準備好答辯，辯方申請押後，另為被告申請保釋。蘇官批准押後，但指考慮所有相關情況後拒絕其保釋，提醒辯方於下次聆訊前向法庭表達答辯意向。

控罪指，被告於2025年3月某日至5月30日其間，包括首尾兩日在香港或其他地方，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立一個名為「香港議會」的組織，具意圖：

（a）引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；
（b）引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；
（c）煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或
（d）煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

相關字詞﹕煽動 維護國家安全條例 香港議會 編輯推介

上 / 下一篇新聞