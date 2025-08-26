梁文廣倡明年起增「白居二」配額至9000　設候補機制 (12:12)

梁文廣指，2013至今推出8輪「白居二」計劃，平均每次有約8萬宗申請，平均中籤率只有約6.6%，隨着去年「白居二」配額增至6000個配額，中籤率由前年5.77%增至去年約17%，反映「白居二」需求高企；不過8輪「白居二」計劃的成交率介乎約39%至64%不等，主因是售價上升、找不到合適單位，可見第二市場供需配對存在問題。

梁文廣認為可增加一手居屋供應，將公營房屋租售比例調整由現時7:3逐步調整至5:5，並在部行新居屋項目試行「不可補地價」安排或「先認購後建屋」模式，測試市民接受度，若反應良好，可擴至所有新居屋。

至於房協推行「長者業主樓換樓先導計劃」約6年，截至6月底只有2人透過計劃購入另一資助出售單位。梁文廣相信可以擴展「樓換樓計劃」至房委會，並不應限於長者，而是可適用於兩類家庭，分別是因子女出生有換樓需要及子女不再同住；他相信有關計劃能照顧更多群體，有助改善白居二資源流轉。

梁文廣又說，可設「升級居屋」類別，成為居屋置業階梯之一，讓無法負擔私樓、但負擔能力較高的居屋買家購買。