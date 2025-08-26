明報新聞網
即時港聞

鄭泳舜指「M」品牌計劃將要求主辦方提供球星失場替代方案　防再有「美斯事件」 (11:43)

鄭泳舜今於港台節目《千禧年代》表示，自「美斯事件」發生後，政府對部分以運動員掛帥的申請特別留意，會深入討論以促成事件，因為若該名運動員無法來港出席賽事，「對雙方都係好大傷害」，因此申請者在計劃改革後，需清楚列明替補方案，例如若球員不幸受傷，是否有其他知名球員已有共識可以頂上。他續稱，雖不能百分百確保同類事件再發生，但政府將盡量把關。

鄭泳舜續說，若申請者的建議涉及幫助本地運動發展，例如提供額外獎金予本地運動員，都會為申請加分。對於部分青年賽及亞洲賽事未來或不再受計劃贊助，鄭認為，文體旅局轄下亦有不同基金，包括康文署場地資助、文化體育基金等，建議政府可同步審視上述資助劃是否有改善空間，令相關賽事更有吸引力。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松於同一節目表示，「M」品牌計劃推出約廿年，有必要為計劃內的準則細化，以改善運動商業管理及傳銷管理。他認為政府仍需對「國際世界級賽事」再作深入定義，因世界級賽事也不代表屬主流運動，例如五人制棒球。政府應從項目在香港流行的程度、項目是否屬奧運項目等再決定批款與否。他又說，政府「睇旅遊好重」，認為獲資助項目除可吸引外國人來港，亦應具備推廣本地運動文化的作用，否則計劃難以長期持續。

對於政府未來將分階段、逐年減少贊助金，劉永松支持有關做法，認為不應利用公帑只推動運動產業，做法有利提升香港的運動產業中的商業元素，令香港可從轉播權、商業贊助、門票及紀念品銷售等獲益。他又說，香港要與歐美等國爭取正賽有難度，政府或可從新興運動先入手。

相關字詞﹕M品牌 鄭泳舜 盛事經濟 劉永松 編輯推介

