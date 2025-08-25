明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港鐵東涌東站工程疑用冒牌磚　運物局高度關注　分判商認供磚拒回應造假否 (19:31)

港鐵東涌線延線東涌東站工程捲入使用冒牌磚的指控，分判商被指以內地「Beijing YiTong」的牆磚冒充德國集團Xella旗下品牌「YTong」的正品。港鐵昨稱是由總承辦商「保華-中鐵建」透過招標聘用的分判商負責採購及展開工程，本報獲悉，涉事分判商為「堡柏建設 (香港) 有限公司」。本報記者今午約2時許前往該公司辦公室，應門職員自稱「阿飛」，承認堡柏為涉事東涌線工程的分判商，以及負責採購供應磚塊予港鐵。

不過，對於是否向港鐵供應冒牌假貨磚塊、其公司有否提交偽造文件予港鐵以冒充是「YTong」品牌真貨，「阿飛」表示不便回應，多次著記者向總承建商中鐵建及港鐵查詢。本報今日向港鐵查詢是否有人提交偽造文件，港鐵回覆時未正面回應，僅稱正根據與總承建商的合約條款，嚴肅跟進事件，若有需要會考慮採取適當行動。

運輸及物流局回覆本報查詢，表示「高度關注」懷疑有承建商「使用未經批核物料事宜」，已要求港鐵公司即時徹查，「如發現事件涉及虛假資料、貨不對辦等行為，定必嚴肅處理」。該局稱，知悉港鐵已要求總承建商提供全面報告，會繼續與港鐵嚴肅跟進，並要求港鐵採取適切措施，監督承建商嚴守合約規定，確保工程質量。

分判商呼籲「搵返大判了解」

記者多次追問堡柏是否採購冒牌貨，阿飛均未正面回應，承認他本人有參與工程，但否認有份參與採購。他又多次強調，公司不太清楚現時情况，「暫時我唔解釋太多，最好你搵返大判去了解清楚」，「事件係點我都好難解釋俾你聽」，著記者向總承建商查詢，「相信佢會清楚啲」。被問到有否曾偽造文件予港鐵以冒充是「YTong」品牌真貨，阿飛稱「我地唔係咁方便答，我答唔到你依家」。

阿飛其後主動稱，「我都唔知情」，指「現在只是娛樂上、報紙上講緊呢啲問題，我暫時都是啱啱知道呢件事」。記者追問是不知情下「上新聞」，抑或不知自己買假貨，阿飛稱「不知情上了新聞」。據公司註冊處資料，堡柏建設（香港）的唯一公司董事為「向展飛」，通訊地址為本報記者到訪位於觀塘的辦公室。

港鐵否認不理投訴

另外，對於有指正品「YTong」在港的獨家代理「捷威建材有限公司」曾多次致函及致電港鐵指出正使用的磚材為假貨，但港鐵並未理會並繼續用假貨，港鐵回覆查詢時稱，否認「並未理會」相關函件，重申在接獲投訴信件後已展開跟進，查詢總承建商，並要求核查有關情况和就事件提供全面報告，港鐵亦會獨立檢查及核實報告；總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在是次工程中使用。

涉事東涌線延線工程地盤為港鐵正在興建的東涌東站，該站位於現時的東涌站及欣澳站之間，港鐵在2023年5月舉行動工典禮，目標2029年竣工。

相關字詞﹕港鐵 東涌東站 冒牌磚 堡柏 保華 中鐵建 編輯推介

上 / 下一篇新聞