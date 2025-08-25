港鐵東涌東站工程疑用冒牌磚　運物局高度關注　分判商認供磚拒回應造假否 (19:31)

不過，對於是否向港鐵供應冒牌假貨磚塊、其公司有否提交偽造文件予港鐵以冒充是「YTong」品牌真貨，「阿飛」表示不便回應，多次著記者向總承建商中鐵建及港鐵查詢。本報今日向港鐵查詢是否有人提交偽造文件，港鐵回覆時未正面回應，僅稱正根據與總承建商的合約條款，嚴肅跟進事件，若有需要會考慮採取適當行動。

運輸及物流局回覆本報查詢，表示「高度關注」懷疑有承建商「使用未經批核物料事宜」，已要求港鐵公司即時徹查，「如發現事件涉及虛假資料、貨不對辦等行為，定必嚴肅處理」。該局稱，知悉港鐵已要求總承建商提供全面報告，會繼續與港鐵嚴肅跟進，並要求港鐵採取適切措施，監督承建商嚴守合約規定，確保工程質量。

分判商呼籲「搵返大判了解」

記者多次追問堡柏是否採購冒牌貨，阿飛均未正面回應，承認他本人有參與工程，但否認有份參與採購。他又多次強調，公司不太清楚現時情况，「暫時我唔解釋太多，最好你搵返大判去了解清楚」，「事件係點我都好難解釋俾你聽」，著記者向總承建商查詢，「相信佢會清楚啲」。被問到有否曾偽造文件予港鐵以冒充是「YTong」品牌真貨，阿飛稱「我地唔係咁方便答，我答唔到你依家」。

阿飛其後主動稱，「我都唔知情」，指「現在只是娛樂上、報紙上講緊呢啲問題，我暫時都是啱啱知道呢件事」。記者追問是不知情下「上新聞」，抑或不知自己買假貨，阿飛稱「不知情上了新聞」。據公司註冊處資料，堡柏建設（香港）的唯一公司董事為「向展飛」，通訊地址為本報記者到訪位於觀塘的辦公室。

港鐵否認不理投訴

另外，對於有指正品「YTong」在港的獨家代理「捷威建材有限公司」曾多次致函及致電港鐵指出正使用的磚材為假貨，但港鐵並未理會並繼續用假貨，港鐵回覆查詢時稱，否認「並未理會」相關函件，重申在接獲投訴信件後已展開跟進，查詢總承建商，並要求核查有關情况和就事件提供全面報告，港鐵亦會獨立檢查及核實報告；總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在是次工程中使用。

涉事東涌線延線工程地盤為港鐵正在興建的東涌東站，該站位於現時的東涌站及欣澳站之間，港鐵在2023年5月舉行動工典禮，目標2029年竣工。