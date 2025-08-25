明報新聞網
即時港聞

黎智英案｜辯方結案指張劍虹不願承認受警游說出任證人　法庭不應接納證供 (18:56)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（25日）午續審。辯方分析從犯證人、時任《蘋果》社長張劍虹的證供，並舉其中一例指，張還押期間警方曾派員探訪，翌日便有意成為控方證人，他庭上提出一個頗「愚蠢」的提議，說警方來訪時二人只談普通事，無什麼特別。辯方力陳，「法庭不是傻的」，張坦承自己被警方游說而任證人並無不妥，卻如此小心和警覺，不願承認事實，法庭不應接納其證供。

就牽涉《蘋果》的串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結罪，辯方資深大律師彭耀鴻下午續陳辭時引述張劍虹2021年向高院申請保釋的誓章，張其中提到，壹傳媒嚴格遵從編採自主，編採部毋需向管理層索取意見或批准，他在案發時段無以任何形式參與《蘋果》編採。庭上作供時，張卻稱自己負責確保黎的指示得以執行。

另一方面，就民主黨擬在街站派發加入《蘋果》標誌的海報一事，張在「國安法應變小組」曾發信息稱「我們也只能逐一表決，如果大多數反對，我只好跟他說不。」辯方認為前述例子反映張的證供前後不一，法官杜麗冰關注，誓章是張為支持保釋申請而向法庭呈交的文件，內容不一定不準確，但會配合張的角度撰寫。辯方回應，若情況如此，則張的誓章或其庭上說法其一不屬實。

辯方引述時任《蘋果》副社長陳沛敏的證供總結辯方就煽動罪的立場，稱陳作供時同意，《蘋果》並非為批評而批評，而是希望政府會改變政策等，其證供反映《蘋果》的行為在法律界線之內。法官李運騰關注，若只有陳沛敏認為《蘋果》不犯法是否足夠？辯方回應，若陳作為《蘋果》日常的編採人員，也覺得《蘋果》不犯法，「法庭怎能肯定發布煽動刊物的串謀存在？」聆訊明續。

相關字詞﹕法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

