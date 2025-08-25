明愛白英奇加入聖方濟各大學成為學院　9月起入讀者可獲方大發出畢業證書 (18:07)

方大表示，白英奇會成為方大的「學術部門」，地位等同方大其他學院，設院長一職，暫由常務副校長余嬋雲教授署任，其原有的商業及款待管理學系、健康科學系及社會科學系將調配至方大轄下的其他學院，而設計學系及通識教育系將保留在白英奇轄下。

方大署任校長盧鐵榮稱，方大自去年成為應用科技大學，一直着重職專教育，與白英其的課程以職業導向為主，方向一致；加上兩院校同屬天主教，校方在去年起便商討兩校「整合」的可能。他說，今年2月向評審局申請，其間該局有派人到校視察，了解兩校的管治、收生情況等，最終於上周批准兩校的「整合」申請。

政府近月通過修訂《專上學院條例》，被問到「整合」和修訂是否有關，盧鐵榮稱兩校「整合」的概念始源自2008/09年，遠早於修訂條例，提到為過渡「整合」，兩校除於早年以「結盟」方式合作，2015年起所有教職員的合約，也是跟兩校簽訂。至於為何去年起才正式商討「整合」，他說白英奇以往受《教育條例》規管，方大則受《專上學院條例》規管，合併時要處理大量法律條文、批地運用等，因此需時。他強調「整合」並非因收生有困難，指白英奇新學年的新生數量按年增16%，方大近年的收生數目亦按年增6%至10%不等。

盧表示，白英奇預計於2026/2027 學年開辦宗教及倫理課程，其轄下的設計學系亦計劃開辦學士學位課程，為有志修讀設計學高級文憑及電影與媒體製作高級文憑的學生提供完善升學階梯。