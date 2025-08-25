明報新聞網
即時港聞

警司涉非禮襲擊女同袍罪脫　官稱事主證供難以信服 (18:00)

警司陳建愉被指摸女同事大腿內側和面部，控以一項非禮及3項普通襲擊罪受審，今（25日）於粉嶺裁判法院裁定所有罪名不成立。裁判官表示，事主X供稱遭受非禮後沒有離開座位，甚至不敢站起身前往洗手間，惟X加入警隊十多年，應有能力保護自己，證供難以信服。裁判官提及，被告曾在聚會講色情笑話，不久X在被告的辦公室白板畫上具色情聯想的圖案，令人難以理解。

被告陳建愉 （42歲）面對非禮罪，涉去年5月在酒吧摸X大腿內側。署理主任裁判官香淑嫻裁決指，聚會有多名警員在場，出席者可以看到彼此的動作，難以相信被告眾目睽睽下摸X大腿及胸部。香官表示，X稱被告長期將右手放在她大腿，在場者只見被告拍打X大腿數下；X任職警隊時間不短，應具備應變能力保護自己，卻供稱不敢離開座位，難以令人信納。

審訊中呈上被告和X的合照，X曾將手搭在被告肩膊。香官表示，X稱當晚感委屈，為配合氣氛才假裝無事，但她面露喜悅拍照，更將手搭在涉嫌施襲者肩上，「佢唔擔心被告乘機觸碰胸部咩？」香官續指X事後與被告在WhatsApp聊天，附上笑面表情符號，與反覆侵犯的說法不符，令人摸不著頭腦。

香官提及聚會片段中，被告笑言咖啡機禮物的包裝猶如假陽具；X供稱感覺奇怪，後來承認她曾在被告辦公室的白板繪畫圓柱體和圓形圖案，前者代表咖啡機，後者代表警隊防騙吉祥物「提子」。香官認為，被告在性侵現場講假陽具的笑話，X卻在白板繪畫相關圖案，反問若X認為被告的觸碰有非禮成分，為何繪畫具色情聯想的圖案？香官認為控方未能證明被告行為具猥褻意圖，遂裁定非禮罪脫。

餘下3罪涉及被告在警署摸X面部。香官表示，被告、X及分區指揮官的辦公室在同一層，難以信納被告冒險公然摸X面部，加上被告和X常以輕鬆友善方式交流，因此被告辯稱不知道X對摸面反感，說法可能是真。香官舉例指，被告曾在WhatsApp提醒X「工作只係我哋生命中一部分」，著X找指揮官溝通；若被告知道X對其行為不滿，肯定不會勸她與指揮官談話。香官指被告摸面的動作或不恰動，惟被告可能具嬉戲意圖，裁定3罪不成立。

