4名食安中心衛生督察涉盜食品樣本裁罪脫　官指證據不足 (17:34)

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。陳、林、余、李被判一項串謀盜竊罪脫。劉早前承認一項交替控罪，即盜竊罪，明（26日）判刑。

廉署在數名被告家中搜出與食安中心的食物樣本同款的食物。王官稱，但沒直接證據證明該些就是食物樣本，以及不可從市面上購得。

4名被告的同事蔡洪階向廉署舉報他們涉偷取食物樣本，蔡向廉署表示，陳在被調查時或會吩咐其丈夫棄置證物；余或會在被調查時自稱遭人非禮。惟辯方盤問蔡時，蔡卻同意他對陳及余的該些指控都是自行想像及屬於虛構。王官指，蔡作出的陳述屬重要但沒事實基礎，影響其證供的整體可信性。

王官又說，關於蔡指「有同事稱想訂西餐食物樣本來進食」，蔡的庭上供辭以及書面供辭的內容不一，故法庭未能排除蔡的證供屬虛構。加上蔡因工作壓力大而情緒受困，也有可能因而記憶力受影響。

認罪被告劉承軒則在庭上稱，陳曾在WhatsApp群組分享羊肉沙律配芝士的圖片，劉覺得它們是剩餘食物樣本。王官稱，劉也曾分享食物照片，也同意在群組內的食物圖片不一定來自食物樣本。劉又投訴在接受廉署調查時，不獲准如廁及吃飯，後來又撤回投訴。王官指，未能排除劉為挑戰口供內容及減刑，而對廉署及其他被告作不實指控。王官稱，除不受辯方爭議的證供外，法庭不接納蔡及劉的其他證供，故裁定4名被告罪脫。