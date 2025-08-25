明報新聞網
即時港聞

黃百鳴否認內幕交易罪　案件押後至11月審 (17:42)

商人黃栢鳴（藝名黃百鳴）涉在2017年慫使他人就天馬影視的股份進行內幕交易，被控內幕交易罪。案件今（25日）在東區裁判法院提堂，黃否認控罪，辯方將爭議WhatsApp記錄和被告會面記錄的證物鏈等，要求傳召多4名證監會調查人員。案件將於10月24日審前覆核，並在11月20日開審，審期預計17天。

被告黃栢鳴（78歲）被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

辯方表示，將爭議證監會調查人員擷取1部電話WhatsApp記錄和被告會面記錄的證物鏈，要求傳召4名證監會調查人員，使控方證人增加至17人；辯方則有6名證人，包括黃栢鳴及1名專家證人。控方回應，已成功聯絡3名調查人員，另1名因已離職，仍在聯絡中。因應證人增多，署理主任裁判官張志偉將審期增加兩天至17日，在11月20日開審。

控方早前已提交專家報告，並指出辯方告知將在9月24日向法庭及控方提交專家報告，控方如作回應，將在10月24日完成交換文件。另外，張官亦要求控辯雙方釐清，同意案情是否包括所撿取電郵記錄的收發人身分及內容真確，並在10月24日審前覆核前，提交完整的同意案情。

相關字詞﹕法庭 黃百鳴 內幕交易 編輯推介

