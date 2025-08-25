明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破高利貸收數集團拘29人 (17:50)

警方針對深水埗區的高利貸、非法放債及收數等刑事罪行，經情報蒐集分析，鎖定一個高利貸集團及多名涉及非法放債及收數目標人物，展開代號「旋木」行動，於本月14日至昨日（24日）共拘捕23男6女，年齡介乎15至69歲，分別涉嫌以過高利率放債、無牌放債、自稱三合會成員、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢。

深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志表示，被捕人士包括12名涉無牌放債及4名涉刑事恐嚇他人的「收數電話」登記人，以及4人涉嫌非法收數淋紅油，當中有兩人年僅15及16歲，另有一名18歲有黑社會背景的男子被捕，他涉嫌招募兩名少年非法收債。

深水埗警區反三合會行動組另於本月18日持搜查令到油麻地一間持有放債人牌照的財務公司，拘捕財務公司的負責人及8名職員，分別為6男3女，涉嫌以過高利率放債及串謀以過高利率放債。其間檢獲約2400份借貸文件、82萬現金、8部電腦及6部手提電話。根據調查，財務公司名下銀行户口於過去半年有約6000萬交易記錄，警方亦於財務公司負責人的荃灣住所檢獲一部名貴房車，價值約140萬，相信為犯罪得益。

劉宏志指高利貸集團透過網上宣傳或電話應用程式推廣，以快速批核吸引市民，借貸人只需到財務公司花10幾分鐘時間，或透過電話、網上提交個人資料完成借貸，並於短時間內批核。不過，貸款過程中，犯罪集團會以收取手續費或轉介費為由，抽取約20%借款，貸款年利率高於法定最高年利率48%。

另外，有關財務公司委託專人非法收債，包括住宅及公司單位以恐嚇方式收數、在單位外淋紅油、張貼印有借貸人資料的字條、或透過電話、社交媒體向借貸人或其親友作出滋擾恐嚇行為。

相關字詞﹕高利貸 編輯推介

上 / 下一篇新聞