警破高利貸收數集團拘29人 (17:50)

深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志表示，被捕人士包括12名涉無牌放債及4名涉刑事恐嚇他人的「收數電話」登記人，以及4人涉嫌非法收數淋紅油，當中有兩人年僅15及16歲，另有一名18歲有黑社會背景的男子被捕，他涉嫌招募兩名少年非法收債。

深水埗警區反三合會行動組另於本月18日持搜查令到油麻地一間持有放債人牌照的財務公司，拘捕財務公司的負責人及8名職員，分別為6男3女，涉嫌以過高利率放債及串謀以過高利率放債。其間檢獲約2400份借貸文件、82萬現金、8部電腦及6部手提電話。根據調查，財務公司名下銀行户口於過去半年有約6000萬交易記錄，警方亦於財務公司負責人的荃灣住所檢獲一部名貴房車，價值約140萬，相信為犯罪得益。

劉宏志指高利貸集團透過網上宣傳或電話應用程式推廣，以快速批核吸引市民，借貸人只需到財務公司花10幾分鐘時間，或透過電話、網上提交個人資料完成借貸，並於短時間內批核。不過，貸款過程中，犯罪集團會以收取手續費或轉介費為由，抽取約20%借款，貸款年利率高於法定最高年利率48%。

另外，有關財務公司委託專人非法收債，包括住宅及公司單位以恐嚇方式收數、在單位外淋紅油、張貼印有借貸人資料的字條、或透過電話、社交媒體向借貸人或其親友作出滋擾恐嚇行為。